A Palazzo Alvaro la presentazione di “È vietato calpestare i Sogni”

Giovedì 17 Maggio 2018 alle ore 17.30 presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro si terrà l’incontro con Menia Cutrupi, giovane imprenditrice e autrice del libro “È vietato calpestare i Sogni”.

L’incontro trae spunto dalla recente pubblicazione della giovane imprenditrice che da un momento di difficoltà ha trovato lo spunto per una rinascita che non fosse solo sua, come donna, ma anche di qualunque altra giovane donna meridionale alle prese con una realtà non favorevole allo sviluppo economico e sociale.

È possibile trasformare un limite in un’opportunità? È possibile opporsi con coraggio alle difficoltà riuscendo a fortificare se stessi? La risposta è solo una e si chiama: resilienza.

Per Menia Cutrupi, autrice del libro “È vietato calpestare i Sogni” la resilienza è la capacità di opporsi agli ‘ammazzasogni’, combattendoli, fortificando noi stessi e rafforzando i nostri sogni.

Il libro, culmine di un percorso di ricerca interiore e di un percorso di vita nuovo, è un racconto autobiografico dell’imprenditrice reggina che, opponendosi alle difficoltà incontrate nel corso della propria vita è riuscita a realizzare i propri Sogni di donna e madre. Il coraggio, la forza di non arrendersi e il voler trasformare i limiti in opportunità sono stati argomenti che hanno colpito molto la Commissione Pari Opportunità del Comune e quella della Città Metropolitana, che vedono nel percorso dell’autrice uno stimolo a sensibilizzare e motivare le persone che quotidianamente si scontrano con tali difficoltà, le donne in particolar modo.

L’evento è patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e della Città Metropolitana, entrambe le commissioni, hanno accolto la richiesta di promozione di questo progetto di nuovo approccio al territorio che mira alla sensibilizzazione ed al riscatto dei sogni delle donne in una società che, miseramente e purtroppo, esclude.

Durante l’evento interverranno

Laura Bertullo: Presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana.

Michela Calabrò: Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria.

Lucia Nucera: Assessore Politiche Sociali e Pari Opportunità città di Reggio Calabria.

L’evento sarà moderato da Ombretta Florio, Vice presidente della commissione Pari Opportunità del comune di Reggio Calabria.