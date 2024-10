A Palazzo Alvaro tante iniziative per la “Settimana della sociologia”

Al via la seconda edizione della Settimana della Sociologia, promossa dalla Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di area sociologica che si terrà in tutta Italia dal 12 al 18 ottobre.

Il tema generale della Settimana scelto quest’anno è il “mutamento sociale”, alla luce anche del contributo che dal 1993 l’Istat ogni anno dà attraverso le sue indagini multiscopo relativamente alla vita degli individui e delle famiglie.

Nell’ambito dei tanti temi della rilevazione vi sono quelli relativi alla Cultura, alla Comunicazione, e al Tempo libero ed è a questa sfera di attività, che segnano profondamente il profilo della società, che fa riferimento la giornata di studi promossa dal Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria in collaborazione con il Kiwanis Club Reggio Calabria ed Kiwanis CKI Università Dante Alighieri. Anche quest’anno sarà autorevole e significativo partner dell’iniziativa l’International Centre for Studies and Research, Mediterranean Knowledge.

Il convegno accademico dal titolo “Luoghi e tempi del recupero della memoria nell’area mediterranea” si svolgerà lunedì 15 ottobre alle 14.45 presso il palazzo Alvaro, sala F. Perri e vedrà impegnati a relazionare illustri docenti universitari e professionisti.

La registrazione dei partecipanti e l’accoglienza, verranno curate dai soci del club Universitario “Kiwanis CKI Università Dante Alighieri”

Agli studenti dell’Università Dante Alighieri che assisteranno al convegno verrà riconosciuto un CFU.

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha abbracciato con entusiasmo la tematica trattata.