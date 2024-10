A Palazzo Campanella il convegno “Tirocini nazionali e regionali”

Il convegno sul tema “Tirocini nazionali e regionali , dalla precarietà alla stabilità. Il lavoro sicuro e stabile, unica certezza di sviluppo socio-economico”, organizzato dalla CSE FILAI – Federazione Indipendente Lavoratori Atipici ed Inoccupati – , si terrà a Reggio Calabria in data 11 maggio 2018, alle ore 15.30 presso l’ Auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria.

Si tratta di una iniziativa che vuole mettere in risalto l’importanza e il ruolo fondamentale che riveste il lavoro sicuro e stabile, non solo perché è garanzia di dignità umana, ma anche perché rappresenta l’unica certezza di sviluppo socio-economico, di progresso civile e di vera democrazia.

La Cse Filai, in tale occasione, farà conoscere e metterà a disposizione delle forze politiche ed istituzionali una proposta concreta e complessiva di possibili sbocchi occupazionali per i tanti tirocinanti che hanno partecipato a misure di politiche attive bandite dalla Regione Calabria.

La proposta punta alle grandi potenzialità ed opportunità della P.A., al fine di superare ogni forma di precariato garantendo una occupazione stabile in tutti i settori pubblici della Regione Calabria ( Giustizia, Sicurezza, Sanità, Beni Culturali, Scuola, Enti Locali, etc..) e offrendo, nel contempo, servizi più efficienti ai cittadini e una ventata di nuova linfa economica che, certamente, garantirà nuovi posti di lavoro anche nei settori privati.

Di tirocinio e prospettive di lavoro stabile se ne discuterà insieme ai tanti tirocinanti che interverranno da ogni parte della Calabria.

La scaletta prevista per gli interventi sarà molto ricca. Infatti dopo i saluti di benvenuto da parte del Sig. Sebastiano Albanese, segretario provinciale Cse Filai di Reggio Calabria, seguiranno la relazione introduttiva di Antonino Nasone, Segretario generale della Cse Filai e gli interventi di rappresentanti politici e figure istituzionali. Al tavolo dei relatori siederanno: il sindaco di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, Dott. Giuseppe Falcomatà; l’On. Paolo Parentela del Movimento 5 Stelle; l’On. Domenico Furgiuele della Lega; l’On. Sebastiano Romeo capogruppo PD in consiglio regionale; il Direttore Generale del Dipartimento lavoro della Regione Calabria, Dott. Fortunato Varone; la portavoce tirocinanti Sig.ra Carere Patrizia, delegata Cse Filai.

La relazione finale è affidata all’On. Mario Oliverio, Presidente e Governatore della regione Calabria.

Moderatore del dibattito sarà il Dott. Vincenzo Porpiglia, direttore del Tribunale di Reggio Calabria nonché responsabile dei tirocini e delegato Cse Filai.

Fonte: Il Segretario Generale CSE – FILAI Antonino Nasone