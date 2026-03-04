Reggio, a palazzo San Giorgio giurano 32 nuovi volontari ambientali

Il salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di 32 nuovi volontari delle associazioni ambientali e venatorie operanti sul territorio.

Alla presenza del sindaco facente funzione del Comune, Domenico Battaglia, hanno prestato giuramento 26 volontari dell’associazione “Fare Ambiente”, 5 nuove unità di Arci Caccia e 1 di Federcaccia.

Il sindaco Battaglia:

“Le parole per ringraziarvi non sono mai abbastanza – ha spiegato – Ho pensato a quante cose belle potrete fare per il nostro territorio. Vi affidiamo un compito importante e delicato: la tutela dell’ambiente. Abbiamo visto quante criticità si sono presentate negli ultimi anni. Le tematiche legate al clima e allo sviluppo sostenibile sono sempre più attuali e, soprattutto, le giovani generazioni sono giustamente severe e attente su questi temi. È nostro dovere lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto”.