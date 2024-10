A Palazzo San Giorgio la presentazione del Pon Metro 2014-2020

Domani mercoledì 21 dicembre alle ore 10,00 presso Sala dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all’Assessore Giuseppe Marino, presenterà alla città il Programma Operativo Nazionale plurifondo Città metropolitane 2014‐2020 (PON METRO) coordinato dall’Agenzia della Coesione Territoriale e finanziato con fondi strutturali europei ( Fse-Fesr).

Il Pon Metro è pensato per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche e determinate azioni prioritarie che compongono una strategia unificante di livello nazionale per le Città metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide di innovazione sociale e modernizzazione dei servizi urbani che interessano tali contesti territoriali.

Per ciascuna Città metropolitana il Programma sostiene pertanto una strategia integrata dedicata allo sviluppo urbano sostenibile, che mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale.

Nel corso della conferenza stampa di lancio del programma, saranno presentati i progetti e le azioni programmate per la città di Reggio Calabria, confluiti all’interno del Piano Operativo per la città, al termine della fase di co-progettazione, per dare avvio a partire dai primi giorni del 2017 alla traduzione operativa degli elementi strategici nell’ambito dei diversi assi finanziati.