A Palazzo San Giorgio la presentazione di “UniReggio”

Sabato 15 settembre ore 10:30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa dal titolo “UniReggio prima Sede Didattica Sperimentale in Italia dell’UCM di Malta”.

INTERVENTI PROGRAMMATI

Introduce

Prof. Paolo Antonio FERRARA Presidente UniReggio

Saluti istituzionali

Avv. Giuseppe FALCOMATÀ Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dott. Filippo BOVA Consigliere Metropolitano delegato alla Sanità

Intervengono

Dott.ssa Manuela DI MARTINO Presidente UCM – United Campus of Malta

Dott. Fausto GENNUSO Direttore Generale UCM – United Campus of Malta

È prevista inoltre la straordinaria partecipazione alla conferenza stampa di:

Dott. Gaetano TOPA Direttore Ortopedia Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Prof. Raffaello PELLEGRINO Componente del tavolo tecnico al Ministero della Salute sulla Classificazione e cura dei disordini posturali

Paolo Ferrara, Presidente di UniReggio: “Il sodalizio UniReggio-UCM è da considerarsi principalmente come la grande opportunità di far diventare Reggio Calabria, luogo nevralgico e strategico per posizione geografica nel Mediterraneo, il ponte che collega lo Stato di Malta all’Italia, al fine di consentire alle Comunità Maltesi e non, presenti nel Mezzogiorno, mediante azioni volte a incentivare lo sviluppo di attività didattiche da svolgersi in presenza attraverso i percorsi accademici UCM, tra i maggiori Fisioterapia e Criminologia, per promuovere e rafforzare la diffusione dell’arte del sapere”.