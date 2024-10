A Palazzo San Giorgio l’incontro tra il Sindaco e Yan Xiao Preside del College of Civil Engineering

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio reggino, il Professor Yan Xiao, Preside del College of Civil Engineering della Nanjing Tech University, una delle più floride e prestigiose istituzioni universitarie della Cina orientale con una lunga tradizione accademica nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile.

Nei giorni scorsi il Preside Yan Xiao, accompagnato dall’Ing. Cristoforo De Martino, laureato a Reggio Calabria ed oggi assistente professore dell’università cinese, ha preso parte alle attività dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che il Professor Alberto De Capua, prorettore all’Orientamento e la Prof.ssa Marina Tornatora, delegata all’Internazionalizzazione del Dipartimento Architettura e Territorio _ dArte, hanno promosso nell’ambito del Memorandum of Understanding For Faculty And Student Mobility, firmato nel luglio 2017 proprio tra il prorettore prof. Claudio De Capua e il Preside prof. Yan Xiao.

Nel corso dell’incontro con il sindaco Falcomatà, il Professor Xiao, accompagnato da una delegazione di accademici della Mediterranea, ha avuto modo di rivolgere all’intera comunità reggina le più grate felicitazioni per l’accoglienza ricevuta, promuovendo ulteriori occasioni di collaborazione, che partano dall’ottima sinergia già instaurata con l’Università reggina, nell’ottica dei programmi di cooperazione internazionale promossi in ambito accademico.

Il primo Cittadino di Reggio Calabria ha ringraziato il Preside Xiao per la sua presenza in città, dichiarando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a prender parte alle attività promosse dal circuito accademico, in particolare nel settore degli studi per la prevenzione dai rischi sismici sull’edilizia pubblica e privata, cui il College della Tech University di Nanjing, diretto dal Preside Xiao, rappresenta una delle principali eccellenze a livello mondiale.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa