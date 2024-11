Paleariza 2013: il festival della musica calabrese

-di Laura Maria Tavella. Anche quest’anno il festival calabrese etnomusicale per eccellenza, il Paleariza, accompagnerà le notti d’agosto dell’area grecanica.Otto comuni, dimore di bellezze senza tempo, saranno il teatro di una kermesse giunta ormai alla sedicesima edizione: Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito Porto Salvo, Palizzi, Roghudi, San Lorenzo e Staiti faranno da sfondo alle note del festival, la cui direzione artistica è curata da Ettore Castagna.Il Paleariza (“antica radice”, in greco), insignito del titolo di “Patrimonio dell’Italia” dal ministero del Turismo nel 2011, offre ogni anno uno spettacolo unico, emblema della radice e dell’identità etnomusicale calabrese, ma anche nazionale e internazionale.Il festival, finanziato dal Gal (Gruppo di azione locale area grecanica) ,da ogni comune che ospiterà la tappa, dall’Ente parco Aspromonte e dalla Provincia, si terrà dal 2 al 24 Agosto e anche quest’anno promette di regalarci emozioni in musica.Seguiteci per scoprire le date e gli eventi del Paleariza 2013!