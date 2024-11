Paleariza 2014. Ospiti da tutto il mondo per “Globalizzare Stanca”. Scopri il programma!

Il Festival Paleariza ha storicamente una sua mission nell’Area Grecanica che è quella di essere volano della vita culturale, artistica e turistico-economica dell’intero territorio. La programmazione musicale ed artistica del Festival Paleariza viene impaginata in un territorio diversificato dalla presenza dei più vari patrimoni paesaggistici, monumentali e culturali. Primo fra tutti l’elemento linguistico della minoranza ellenofona.Paleariza è catalizzatore di scambio, incontro, crescita culturale per l’intera Calabria Greca in una formula oramai storica nella quale i concerti sono un’occasione di visita e lettura del territorio attraverso il turismo rurale, le attrattive enogastronomiche e le proposte di trekking legate specificamene alla programmazione.Il Festival Paleariza non propone eventi a pagamento per favorire la più ampia accessibilità al suo programma sia da parte della comunità residente che dei turisti nazionali e/o di prossimità che seguono il Festival residenzialmente durante il suo calendario.Il tema della Edizione 2014 del Festival Paleariza è Globalizzare stanca. Limiti e problemi della globalizzazione dall’Aspromonte al mondo. Il rispetto delle minoranze e delle lingue minoritarie. I diritti dei migranti e delle culture altre.Il Festival sarà articolato nelle seguenti sezioni:- Concerti di Musica Etnica dal Mondo nella Calabria Greca.- Laboratori di Musica e Danza della Calabria Greca.- Ecoturismo e trekking.La sezione concertistica punta alla valorizzazione di artisti provenienti dal mondo musicale legato alle culture del Mediterraneo e al recupero di aspetti spettacolari e caratterizzanti le culture musicali locali legati alla cultura dei Greci di Calabria e alla tradizione del cosiddetto “sonu a ballo”.Nel quadro dell’intera programmazione del Festival vi sono stati alcuni importanti momenti dedicati agli aspetti immateriali della cultura grecanica: lingua, canto, musica. Rilevante è stata la storica serata dedicata alla musica e alla cultura dei Greci di Calabria del 16 agosto.Per quanto riguarda la sezione dedicata ai Laboratori il significato delle proposte è da contestualizzarsi proprio nella cultura dell’Area Grecanica, che è una cultura dell’ospitalità legata prettamente al modo rurale. Attraverso i Laboratori si vogliono incoraggiare le realtà del territorio ad entrare in contatto con il pubblico del Festival facendo conoscere ai visitatori le eccellenze dell’Area attraverso l’allestimento di laboratori di suoni e balli antichi.La sezione sull’Ecoturismo e il Trekking si lega ad uno dei temi più cari del Festival Paleariza, quello del recupero delle aree interne attraverso un diverso approccio allo sviluppo locale privilegiando il basso impatto ambientale che viene offerto da una lettura del territorio mediata da approcci legati alla sostenibilità ambientale quali l’ecoturismo e l’agriturismo.Il Festival è realizzato negli Spazi Pubblici (Piazze, Aree, Strade, Edifici Storici, Aree Teatrali e di Spettacolo) dei seguenti Centri Storici / Borghi dei Comuni dell’Area Grecanica:- Bova, per tutto il Centro Storico.- Bova Marina, per la Piazza del Municipio.- Melito Porto Salvo, per il Borgo di Pentedattilo.- Palizzi, per il Centro Storico.- Condofuri, per il Borgo di Gallicianò.- Roghudi, per il Vecchio Borgo.- Staiti, per il Centro Storico.- San Lorenzo, per il Centro Storico.Il Festival utilizza allestimenti scenici minimi puntando ad utilizzare gli spazi urbani, le piazze, le facciate degli edifici storici o gli ambienti naturali dove si svolgono i concerti come quinte sceniche dello spazio concertistico. Le piazze dei centri storici e dei borghi sono così trasformate in sale concertistiche all’aperto diventando l’anima del Festival attraverso una perfetta integrazione tra contenuti e contenitori culturali e ambientali.ECCO IL PROGRAMMA:2 Agosto – Helsinki-Cotonou Ensamble – Pentedattilo3 Agosto – De Donno – Nemas – Bova4 Agosto – Gallicianò – Vaggelis Merkouris5 Agosto – Staiti – Red Pack Band7 Agosto – Rocca del Drago – L’acqua e l’oblio8 Agosto – Condofuri Superiore – Musicanti Piccolo Borgo Storico9 Agosto – Palizzi – Mascarimirì10 Agosto – San Lorenzo – Lamori Vostri Tre Voci12 Agosto – Chorio – Contraggiro13 Agosto – Bagaladi – I Beddi14 Agosto – Bova Marina – Bakshim Etno-beat16 Agosto – Bova – Grecìa ce Calavrìa Musica della Calabria Greca17 Agosto – Palizzi – Ciccio Nucera e la Calabria Orchestra18 Agosto – Brancaleone Superiore – Le Tre Sorelle19 Agosto – Roghudi Vecchio – Faraneh Joorabchi Ensamble con Maria Pia Battaglia20 Agosto – Bova – Officina Zoè