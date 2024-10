Palermo: maxi ammenda alla società dopo i fatti accaduti con il Venezia

In occasione della partita di andata dei play off tra il Palermo e il Venezia, con i lagunari che si sono imposti con il risultato di 1-0, i tifosi rosanero si sono resi protagonisti di un lancio di oggetti verso l’assistente del direttore di gara. Durissima la decisione del Giudice Sportivo con una maxi multi: “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato all’indirizzo di un Assistente numerose palle di carta plastificate, una delle quali lo colpiva e altre cadevano all’interno del terreno di giuoco; per avere inoltre lanciato, sempre all’indirizzo di un Assistente numerose bottigliette in plastica piene d’acqua che causavano il suo spostamento dalla zona di competenza per non essere colpito; queste situazioni costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per tre volte; per avere infine al 20° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Recidiva“.