Palermo-Reggina: due recuperi importanti per Corini, differenziato per un centrocampista

I rosanero si sono ulteriormente rafforzati in occasione dell'ultima sessione di calciomercato

Il resoconto della seduta di allenamento in casa Palermo, pubblicato sul sito ufficiale della società rosanero:

“È proseguita nel pomeriggio al “Tenente Onorato” la preparazione del Palermo in vista della prossima gara casalinga contro la Reggina. La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Ivan Marconi e Claudio Gomes hanno lavorato in gruppo. Differenziato programmato, invece, per Jacopo Segre. Ancora assente, a causa di uno stato febbrile, Samuele Massolo“.