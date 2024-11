Palestra A.S.D. Tribe di Reggio Calabria: lo sport è…vita!

Il 7 maggio 2016 a Reggio Calabria il sabato si tinge dei colori della prevenzione e della solidarietà grazie a un evento davvero speciale, rivolto a tutte le persone interessate a passare una giornata diversa, istruttiva, divertente ma anche di sensibilizzazione. Presso la palestra A.S.D. Tribe di Reggio Calabria, in via Argine Destro Annunziata I° Dir. n.97, si terrà infatti un’importante Giornata di Solidarietà per la lotta contro i tumori e la prevenzione, l’evento solidale “Lo Sport è… Vita!”. L’iniziativa in collaborazione con la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e con la partecipazione speciale del Poliambulatorio Medico La Feluca, si propone di informare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei tumori con gli attuali strumenti di diagnosi e screening, e lo fa attraverso lo sport, attività sinonimo di aggregazione, salute, divertimento, sfida e perseveranza. L’ingresso è gratuito, e prevede l’accesso libero alla palestra Tribe e alle sue numerose attività: dallo Stirfit al Kickboxing, dallo Spinning al Walking, dal Muay Thai al Functional Training, dallo Zumba alla Ginnastica Naturale, dai Balli Caraibici fino al Circuit Training e al Jump, più la possibilità di assistere a degli incontri informativi tenuti dai medici del Poliambulatorio. Alle 11.30 ci sarà l’incontro di “Primo soccorso sportivo: tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base con uso del defibrillatore, principali nozioni di primo soccorso pediatrico e disostruzione da corpo estraneo”, alle 17,00 ci sarà una dimostrazione pratica con manichini adulti e pediatrici, mentre, per tutta la giornata, uno stand della LILT distribuirà al pubblico materiale informativo sulla prevenzione, gadget e opuscoli. L’iniziativa è pensata a scopo benefico, e nasce dall’idea del trainer Dario Musci, istruttore di Spinning® presso la Tribe, in memoria della madre, la signora Ida Bozzaotra in Musci. Difatti, l’evento ha per obiettivo la solidarietà, per cui si può offrire un contributo alla LILT. In questo modo, chiunque potrà godersi una giornata all’insegna dello sport e approfittare dell’occasione per fare un’offerta libera alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, organizzazione senza scopo di lucro che in tutta Italia si impegna a favore del paziente oncologico con assistenza e prevenzione, offrendo aiuto a tutti i cittadini con i suoi ambulatori. Un modo per partecipare con un piccolo gesto solidale, ma anche per informarsi e divertirsi. Tutti protagonisti, Nessuno escluso!

Per informazioni: A.S.D. TRIBE, Via Argine Destro Annunziata I° Dir. n.97 – Reggio Calabria – Tel: 0965/42105