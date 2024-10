Viola, a Palazzo San Giorgio vecchie e nuove glorie per il 40° della prima serie A

La cerimonia organizzata da Viola e ViolaInside per ricordare le gloriose stagioni degli anni '80 con la storica promozione in A

Tutto pronto per la giornata celebrativa in occasione del 40 anniversario della Pallacanestro Viola nel basket dei grandi della serie A.

Un evento, quello organizzato da Viola e ViolaInside, che arriva in un momento particolarmente positivo per la squadra neroarancio, in testa alla classifica del campionato di B Interregionale. E la collaborazione, per la prima volta, tra queste due importanti realtà del basket reggino, è significativa dell’entusiasmo e della voglia di rinascita attorno al mondo Viola.

La cerimonia si svolgerà a Palazzo San Giorgio, nel Salone dei Lampadari, con la presenza delle istituzioni, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il consigliere delegato Giovanni Latella.

Sarà l’occasione per ricordare la stagione 82-83, che vide la Viola battere Pavia nei playoff e conquistare la prima storica promozione in serie A, e la stagione 83-84 con l’esordio tra i ‘grandi’ della A2.

Con le presentazioni di Giovanni Mafrici e la partecipazione di Giusva Branca si celebrerà, assieme all’attuale squadra 2023, il percorso della Viola di quegli anni con alcuni protagonisti tra cui Lucio Laganà, Massimo Bianchi e qualche altra ‘sorpresa’ preannunciata da coach Gaetano Gebbia, presidente di ViolaInside.

Queste le formazioni che all’epoca infuocavano il pubblico dello Scatolone nell’anno della promozione, e successivamente del Botteghelle. Allenatore di quel momento storico un mito del basket italiano: coach Gianfranco Benvenuti.

Viola ‘82-’83: Massimo Bianchi, Lucio Laganà, Renzo Mescalchin, Mario Porto, Mark Campanaro, Giuseppe Mallamace, Umberto Gira, Valentino Battisti, Antonio Campiglio, Alfredo Grasselli. All. Gianfranco Benvenuti.

Viola ‘83-’84: Alfredo Passarelli, C.J. Kupec, Valentino Battisti, Massimo Bianchi, Mark Campanaro, Lucio Laganà, Giovanni Livornese, Mario Porto, Renzo Mescalchin, Antonio Campiglio, Giovanni Spataro, Kim Hughes. All: Gianfranco Benvenuti.

Appuntamento con i tifosi della Viola è per sabato 11 novembre alle 11.30 presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio.