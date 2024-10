Pallacanestro Viola finalmente! Lumezzane sconfitto al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Lumezzane. La partita è iniziata alle 21 e non come previsto alle 18:00 per il trasferimento più lungo dovuto al maltempo. L’ottava giornata del campionato di Serie B girone B 2022/2023. Prima del match è stato rispettato un minuto di silenzio per la dipartita di Cesare Sant’Ambrogio. I ragazzi di coach Domenico Bolignano hanno imposto il loro gioco sin dall’inizio. Nonostante il solito black out del terzo quarto, la compagine di Reggio Calabria ha disputato l’ultima frazione di gioco in modo impeccabile, salvo qualche brivido finale, grazie al coraggio dalla lunga distanza ha conquistato i primi due punti in classifica.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Scanzi, risponde Marchini per la Viola. Mastrangelo da sotto per il 3 a 5 dopo meno di due minuti. Ciaramella penetra per il +4 del Lumezzane. Bischetti porta sul -2 la compagine di Reggio Calabria. Diversi errori da parte di entrambe le squadre. Il sorpasso è firmato Marchini, 8 a 7 per i neroarancio. La tripla di Balic vale il +4 dei neroarancio. Renzi guadagna la lunetta sul tiro dal perimetro. Saputo chiama Time Out. Renzi trasforma tutti e tre i liberi a sua disposizione portando il punteggio sul 14 a 7. Renzi è on fire, la sua tripla vale il +10. Mastrangelo per il 17 a 9. A Maresca risponde Marchini. Ancora Marchini questa volta dalla lunga distanza per il 22 a 11 dei padroni di casa. Diversi errori offensivi del Lumezzane, ancora in attacco la Pallacanestro Viola con Renzi per il +14 a meno di tre minuti dal termine della prima frazione di gioco. Renzi non perdona, ancora da tre per il 28 a 11. Gli ospiti continuano a sbagliare in fase offensiva. Balic penetra, segna e guadagna la lunetta. Lo stesso Balic porta il punteggio sul 31 a 11. Con la tripla di Maresca ed un tiro sbagliato per parte si chiude il primo quarto di gioco.

SECONDO QUARTO

Provenzani da tre per il 34 a 14. Dalcò guadagna la lunetta, uno su due per lui al tiro. La tripla di Perez per il 34 a 18. I neroarancio hanno un black out offensivo. Perez subisce fallo, due su due per lui ai liberi. Farina in allontanamento per il 36 a 20. Marchini in reverse porta il punteggio sul 38 a 20. Davis attacca il ferro, il suo canestro vale il 40 a 20. Mastrangelo dalla lunetta dopo aver subito fallo sul tiro da tre, realizza tutti i liberi. Un errore per compagine, punteggio fermo sul 40 a 23. Per Renzi è una serata magica non sbaglia nulla, in step back porta sul +19 i suoi. Bolignano chiama Time Out. Scanzi in sospensione per il 42 a 25. Ancora Scanzi altri due punti. Nervosismo offensivo per i neroarancio. La tripla di Mastrangelo per il -12 di Lumezzane. Farina per il 44 a 30. Ciaramella fa uno su due ai liberi. Marchini in penetrazione per il 46 a 31. Perez segna e guadagna lunetta, trasforma i libero. Ancora Perez dalla lunetta uno su due. Fasi finali convulse, Bolignano chiama Time Out. Balic allo scadere per il 49 a 35, con la sua tripla si va all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

A Dilas risponde Marchini. Renzi in allontanamento per il 54 a 37, Dilas segna e subisce fallo, trasforma dalla lunetta. Renzi ricomincia a segnare dalla lunga distanza. Mastrangelo realizza entrambi i liberi. Marchini da tre per il 59 a 42. Scanzi in sottomano per il -15. Mastrangelo per gli ospiti, risponde Renzi. Ciaramella dopo un errore difensivo per il 61 a 49. Mastrangelo per il -10 di Lumezzane. Spizzichini con un libero realizzato porta il punteggio sul +11. Perez subisce fallo sul tiro dalla lunga distanza, due su tre per il giocatore di Lumezzane. Ancora Perez da sotto per il -7. Fossati guadagna la lunetta e trasforma entrambi i liberi poi Perez in sospensione, Lumezzane riapre il match, Marchini da tre per il 65 a 59 a meno di un minuto dal termine. Fossati attacca il ferro, per il -4. Si va all’ultimo quarto sul punteggio di 65 a 61.

ULTIMO QUARTO

Marchini danza dentro l’area e porta la Pallacanestro Viola sul +6. Maresca dalla lunga distanza per il 67 a 64. Farina con coraggio per il 70 a 64. Dalcò riporta sotto i padroni di casa. Errori offensivi di Lumezzane. Renzi piazza la tripla del +5. Dilas per il -3 di Lumezzane. Marchini subisce fallo sul tiro da tre, realizza i liberi a sua disposizione. Fossati realizza, segna anche il libero a disposizione. La tripla di Mastrangelo vale il pareggio a meno di cinque minuti dalla fine.

Fasi finali

Spizzichini zero due dalla lunetta, 75 a 75 il punteggio. Marchini guadagna la lunetta, due su due per lui dai liberi. Fossati attacca il ferro per il nuovo pareggio. Spizzichini di nuovo ai liberi, l’uno su due vale il 78 a 77. Sale l’asticella difensiva della Pallacanestro Viola, un errore per i neroarancio al tiro, il successivo canestro di Renzi porta il punteggio sull’80 a 77. Marchini con grande coraggio mette il sigillo ad un match combattuto, il suo tiro da tre vale l’83 a 77. Il canestro di Scanzi accorcia le distanze ma il tripudio al PalaCalafiore è dei tifosi neroarancio. Finalmente vittoria! 83 a 79 il punteggio.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – LuxArm Lumezzane 83-79 (31-14, 18-21, 16-26, 18-1)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 33 (5/8, 6/8), Andrea Renzi 25 (5/9, 4/8), Amar Balic 9 (1/2, 2/5), Simone Farina 7 (2/2, 1/3), Vincenzo Provenzani 3 (0/0, 1/3), Stefano Spizzichini 2 (0/4, 0/2), Federico Bischetti 2 (1/1, 0/1), Giambattista Davis 2 (1/1, 0/1), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Andrea Renzi, Stefano Spizzichini 8) – Assist: 16 (Amar Balic)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 18 (2/7, 3/5), Daniele Perez 15 (3/6, 1/5), Andrea Scanzi 11 (4/4, 1/3), Massimiliano Fossati 9 (3/7, 0/0), Edoardo Maresca 8 (1/2, 2/6), Samuel Dilas 7 (3/6, 0/1), Daniele Ciaramella 7 (3/4, 0/0), Luca Dalco’ 4 (0/2, 1/3), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Massimiliano Fossati, Edoardo Maresca 5) – Assist: 9 (Daniele Mastrangelo, Daniele Perez, Daniele Ciaramella 2)