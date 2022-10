Pallacanestro Viola, inizia il campionato. Primo match casalingo per i neroarancio

La presentazione a Palazzo San Giorgio ha riacceso l'attenzione sulla Pallacanestro Viola, passata la preoccupazione per un eventuale mancato avvio, finalmente la prima palla a due per la compagine di Reggio Calabria. Si comincia domenica 2 ottobre alle 18.30 tra le mura amiche, c'è ancora tempo per acquistare l'abbonamento sabato 1 ottobre alla biglietteria del PalaCalafiore con orario 16,00 - 18,00 e domenica 2 ottobre al Botteghino dalle 16,00 alle 17,30.

Ticket per Viola contro Gemini Mestre sabato 1 ottobre biglietteria del PalaCalafiore con orario 16,00 - 18,00 oppure domenica 2 al botteghino con orario 16,00 - 18,30. Biglietti disponibile inoltre presso la rivendita ufficiale Bcenters Reggio Calabria ed online tramite Vivaticket (clicca qui).

Le partite della prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 - Girone B