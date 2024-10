Pallacanestro Viola: si dimette Maurizio Albanese

“Con la seguente comunicazione annuncio le mie dimissioni da collaboratore volontario della Pallacanestro Viola dopo due splendide stagioni come responsabile biglietteria.

Ringraziando tutti coloro che mi hanno dato una grande opportunità, permettendomi di svolgere un ruolo importante all’interno dello storico club neroarancio che per problematiche personali non posso più portare avanti.

I miei ringraziamenti vanno alla dirigenza, al Trust, a tutti coloro che hanno permesso la continuazione del sogno neroarancio, ai tifosi e tutti coloro sempre a sostegno della causa ma in particolare ad un grande uomo come Carmelo Laganà, carismatico presidente che da tutto se stesso per i colori neroarancio“.

Maurizio Albanese