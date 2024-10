Viola, esordio casalingo amaro per i neroarancio. L’Orlandina passa al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella seconda giornata di Interregionale girone H, Capo d’Orlando. L’esordio casalingo contro l’ex coach neroarancio ha visto la presenza della tifoseria avversaria. Partita dal punteggio basso, ma con molti spunti di approfondimento per entrambi gli allenatori per il prosieguo del campionato. Negli ultimi minuti di gioco gli avversari hanno dimostrato maggiore lucidità.

PRIMO QUARTO

Il match inizia con tre tentativi consecutivi di tiro dell’Orlandina; a Maksimovic risponde Mascherpa con due liberi trasformati. Ancora la Viola porta il punteggio sul 4 a 2. Entrambe le compagini spingono ma Reggio Calabria trasforma. Capo d’Orlando si sbocca dalla lunga distanza, tiene il passo la Viola con due penetrazioni. 8 a 7 il risultato dopo metà prima quarto. I ragazzi di coach Bolignano si avvalgono nuovamente del tiro da tre. Invano il tentativo neroarancio di avvicinamento. Ne approfitta Capo d’Orlando. 8 a 12 il punteggio, si risveglia la difesa neroarancio ed in fase offensiva realizza Aguzzoli. Per Mavric 1 su 2 al tiro. Si sprecano i tentativi da tre da parte di entrambe le squadre. La difesa sicula blocca qualsiasi tipo di tentativo dei neroarancio. Sull’11 a 14, una palla recuperata concede il coast to coast ad Aguzzoli. Con i due liberi di Moltrasio si va al secondo quarto. Risultato 13 a 16 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Due errori per compagine aprono la seconda frazione, a Seck risponde Gatti. La Pallacanestro Viola difende bene, Aguzzoli in attacco trasforma il 17 a 19. Seck guadagna la lunetta, l’uno su due vale il -1. Continua la difesa dei ragazzi di Cigarini che sprecano in fase offensiva. Il canestro da sotto di Mavric vale il sorpasso. 20 a 19 il punteggio. Palermo trasforma entrambi i liberi a sua disposizione per il controsorpasso, 20 a 21. Russo dalla lunetta sbaglia entrambi i tiri disponibili. A Marini risponde Maksimovic. Gatti porta il punteggio sul 23 a 25. Binelli da tre per l’ulteriore controsorpasso. Ancora il capitano per il 29 a 25 con un’ulteriore dalla lunga distanza. Il +6 costringe Bolignano al Time Out. Botta e risposta delle due compagini, Mavric e poi Simonetti portano il punteggio sul 36 a 28, risponde nuovamente Capo D’Orlando. Si va all’intervallo lungo sul 36 a 30 dei padroni di casa.

TERZO QUARTO

Due errori dalla lunga distanza degli ospiti mantengono fermo il punteggio, ma su una palla persa della Viola Jasaitis, ne approfitta e segna, accorciando lo svantaggio per i siculi. Palermo buca la difesa neroarancio non più impeccabile come all’inizio del match. Sul 38 a 36 a 6:41 dalla fine Cigarini chiama Time Out. Simonetti suona la carica, realizza. Risponde subito Marini L. Il canestro di Jasaitis consente agli ospiti l’aggancio, il temporaneo 40 a 40. Ad Aguzzoli risponde Aortabi, il match si accende. La palla persa dei padroni di casa permette un coast to coast a Palermo che vale il temporaneo +2. Ancora l’Orlandina con Gatti. Mavric dalla lunetta riavvicina la Pallacanestro Viola. Aguzzoli inventa una giocata che vale il nuovo temporaneo pareggio. Konteh dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Diversi errori per compagine, una palla rubata per squadra, Moltrasio non sbaglia entrambi i tiri liberi, dopo un’azione rocambolesca a metà campo. Si va così all’ultima frazione di gioco sul vantaggio siculo, 46-48 il punteggio.

ULTIMO QUARTO

Il capitano Binelli dopo un tentativo di tiro degli ospiti non sbaglia, è suo anche il canestro da tre successivo che vale il 51 a 48. Bolignano corre ai ripari, chiama Time Out. Palermo in sospensione riporta sotto i suoi. La tripla sempre di Palermo vale il sorpasso siculo. Maksimovic guadagna la lunetta in un momento importante della partita. Il play reggino trasforma un solo libero, dopo l’antisportivo. 52 a 53 per gli ospiti a meno di sei minuti dal termine del match. Moltrasio segna dopo il tiro da tre sbagliato dai siculi che continuano a provare dalla lunga distanza. I neroarancio in penetrazione vicini al riaggancio, 54 a 55 il punteggio. Coach Bolignano chiama nuovamente Time Out. A 3:26 del termine dopo un possesso sprecato dai neroarancio, i siculi provano la tripla. Fase incandescente, Jasaitis guadagna la lunetta e non sbaglia entrambi i tentativi. Mavric dopo un tentativo di Simonetti realizza un solo libero dei due disponibili dopo aver subito fallo. La tripla di Marini vale il+ 5. Simonetti penetra realizza e guadagna un libero. La trasformazione vale il -2 neroarancio. Dalla lunga distanza ancora Gatti, pronta risposta di Maksimovic. Sul 61 a 63 a meno di un minuto dalla fine è sempre Gatti a realizzare per l’Orlandina. I siculi allungano ulteriormente con Jasaitits. L’ultimo canestro di Konteh vale il 64 a 67, ma non è abbastanza. L’Orlandina di Bolignano conquista il PalaCalafiore di Reggio Calabria, decisivi gli ultimi minuti di gioco.

Il tabellino

Pallacanestro Viola – Orlandina Basket 64-67 (13-16,23-14-10-18,18-19)

Pallacanestro Viola: Collu,Aguzzoli 13,Riversata,Simonetti 12,Konteh 3,Maksimovic 11,Mavric 9,Mazza,Seck 5,Binelli 11,Russo.All Federico Cigarini Ass. Seby D’Agostino

Orlandina: Agbortabi 2,Moltrasio 8,Mentonelli,Mascherpa 5,Favali 2,Palermo 20, Jasaitis 9,Marini 3,D.Marini,Collovà,Gatti 18.All Domenico Bolignano

Arbitri Giorgio Loccisano di Cosenza e Gianmarco Greco di Catanzaro