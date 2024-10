Pallacanestro Viola, è un pivot il primo acquisto stagionale

Giuse Barrile già al lavoro per costruire un roster competitivo per la serie C Silver

La Pallacanestro Viola ST annuncia tramite nota social il primo acquisto:

VICTOR OSMATESCU È UNO DI NOI!

Il primo giocatore ingaggiato dalla Pallacanestro Viola ST è il regginissimo Victor Osmatescu.

Nato a Chisinau, capitale della Repubblica di Moldavia, classe ’96 per 201 cm di altezza, Osmatescu è giunto giovanissimo in riva allo Stretto, percorrendo tutta la trafila del settore giovanile nella Viola Reggio Calabria. Nella sua carriera, tantissima esperienza nazionale, anche in serie B: Scauri, Teramo, Taranto, Fossombrone, Monopoli le realtà in cui ha sempre lasciato un grande impatto.

Benvenuto tra noi, Victor! #weneverdie foto: LNP.it