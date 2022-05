Pallacanestro Viola fuori dai Play Off dopo gara 3. Stagione comunque da incorniciare

La Pallacanestro Viola ha affrontato in gara 3 la Real Sebastiani Rieti, si interrompe al primo turno il Play Off dei neroarancio che hanno ben figurato durante l'intera stagione regolare del campionato di Serie B 2021/2022, girone D. Si è andati oltre la matematica salvezza, Rieti si è dimostrata già pronta per il salto di categoria così da portare sul 3 a 0 la serie e guadagnarsi il passaggio di turno.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Stanic. Loschi dopo una palla recuperata porta il punteggio sullo 0-5. Gaetano subisce fallo, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione, risponde sempre Loschi dalla lunga distanza. Interrotto il match per un problema tecnico. Riprende il gioco, diversi errori da parte di entrambe le compagini. Ingrosso piazza la tripla de 5 a 8. Ndoja guadagna la lunetta, fa 1 su 2. Anche i due punti successivi sono i suoi, subisce nuovamente fallo, ma sbaglia il libero disponibile. Gaetano porta a spasso l'avversario, subisce fallo, due su due per lui al tiro. Ndoja dalla lunga distanza per il 7 a 14, massimo vantaggio per i laziali. Fall in gancio porta il punteggio sul 9 a 14. Airball di Ingrosso, Contento dalla lunetta sbaglia entrambi i tentativi di tiro. Contento sul tentativo da tre subisce fallo. Loschi per il fallo tecnico. Contento trasforma due liberi su tre disponibili. Fall da sotto subisce fallo, trasforma un solo tiro libero, punteggio 10 a 16 a 2:39 dal termine. Ingrosso segna e subisce fallo, il PalaCalafiore si infiamma, il giocatore neroarancio realizza anche i libero per il -3 dei padroni di casa. Loschi piazza la tripla del 13 a 19, in fase di tiro subisce fallo, realizza anche il supplementare. Ghersetti, l'ex neroarancio per il 13 a 22. Fall segna e guadagna la lunetta, trasforma anche il ibero supplementare. Nell'azione successiva della Pallacanestro Viola Fall guadagna nuovamente la lunetta, trasforma un solo libero. Barrile realizza un solo libero su due disponibili. Piazza, l'altro ex neroarancio sbaglia entrambi i tentativi dalla lunetta. Si chiude così la prima frazione di gioco sul 18 a 22.

SECONDO QUARTO

Contento in sospensione da due. Barrile sul tentativo di tiro subisce fallo, trasforma uno solo dei due liberi disponibili. Contento piazza una tripla, ed a seguire Piccin sempre per Rieti. Ingrosso per i neroarancio, risponde ancora Contento per il +10 laziale. Fall cade malamente sul parquet, immediato l'intervento dello staff medico. Contento non si ferma più, continua con il suo tiro da tre, il punteggio è di 22 a 35 per i neroarancio. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Piazza subisce fallo, uno su due per lui dalla lunetta. Ingrosso di prepotenza da sotto, 24 a 36 per Rieti, tripla siderale di Kekovic mantiene viva la speranza dei padroni di casa. Piccin penetra, subisce fallo. Serie di rimbalzi di Rieti, dall'altra parte del parquet Duranti attacca il ferro per il -7. Ennesima palla recuperata della Pallacanestro Viola. Rieti chiama Time Out. Fall col suo consueto gancio per il 31 a 36. Kekovic non sbaglia da tre per il -2, la partita è riaperta. Airball di Balic a poco più di un minuto dalla fine della frazione di gioco. Il pubblico del PalaCalafiore si scalda, Fall guadagna la lunetta e porta in pareggio il match. Ancora Fall dopo un rimbalzo offensivo è chiamato ai liberi, il senegalese firma il vantaggio della Viola con l'uno su due dalla lunetta. Contento sul tentativo da tre subisce fallo, trasforma due dei tre tiri disponibili per il controsorpasso di Rieti. Sotto di uno i padroni di casa, sul 37 a 38 si va all'intervallo lungo. Due frazioni da sogno per la Pallacanestro Viola.

TERZO QUARTO

Ghersetti penetra realizza e guadagna la lunetta, trasforma anche il libero disponibile. Gaetano dalla lunga distanza per il 40 a 41. Gaetano in gancio per il sorpasso della Pallacanestro Viola. Fall porta avanti i neroarancio, ulteriore errore di Rieti, errore anche per la Viola, Loschi riporta in parità il match. Contento da tre. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Stanic porta i suoi sul +5. Bolignano chiama Time Out. Fall da sotto per il 46 a 49. Ndoja da tre, Gaetano subisce fallo, trasforma uno dei due liberi disponibili. Anche Kekovic guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i tiri a sua disposizione. Balic recupera un pallone e segna, per il -3 dei padroni di casa. Stanic per i suoi, dall'altra parte del parquet una carambola avvicina la Viola, Ndoja mette il 51 a 57 e successivamente il +9. Si chiude il terzo quarto sul 51 a 60.

ULTIMO QUARTO

Ingrosso penetra per il -7 neroarancio. Contento realizza la tripla del 53 a 63. Gaetano da sotto per il -8 della Pallacanestro Viola. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Duranti attacca il ferro porta il punteggio sul 57 a 63. Le due squadre in campo sono molto nervose. Loschi da tre, Contento dalla lunetta trasforma entrambi i liberi.

Fasi finali ed analisi del match (63-74)

Ghersetti da sotto per il +13 dei laziali, risponde Kekovic porta il match sul 60 a 70. Diversi errori da parte della Pallacanestro Viola, Loschi da sotto, risponde Kekovic da tre. Stanic fa due due dalla lunetta, Dunque neroarancio fuori dai Play Off, dopo aver raggiunto la matematica salvezza, Rieti ferma la compagine di Reggio Calabria che ha davvero ben figurato durante la stagione regolare. Risultato finale 63-74.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - Real Sebastiani Rieti 63-74 (18-22, 19-16, 14-22, 12-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Yande Fall 16 (5/7, 0/1), Federico Ingrosso 13 (3/6, 2/5), Franco Gaetano 12 (2/4, 1/1), Lazar Kekovic 12 (0/0, 4/7), Bruno giuseppe Duranti 4 (2/2, 0/8), Fortunato Barrile 4 (1/3, 0/0), Amar Balic 2 (1/5, 0/4), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Yande Fall 16) - Assist: 14 (Amar Balic 4)

Real Sebastiani Rieti: Marco Contento 23 (1/2, 5/11), Klaudio Ndoja 17 (1/4, 5/7), Federico Loschi 12 (1/3, 3/10), Nicolas manuel Stanic 8 (3/6, 0/2), Mario jose Ghersetti 7 (3/7, 0/1), Zdravko Okiljevic 3 (0/1, 1/1), Lorenzo Piccin 2 (1/1, 0/0), Marco Maganza 1 (0/2, 0/0), Alessandro Piazza 1 (0/1, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Klaudio Ndoja 8) - Assist: 10 (Nicolas manuel Stanic 6)