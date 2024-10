La Pallacanestro Viola cala il tris di vittorie imponendosi sulla SBV

Due squadre della città, sebbene con obiettivi diversi promettono un match dall’intenso significato sportivo come annunciato dai rispettivi General Manager ed allenatori. I colori delle divise, sono il nero per la SBV e l’arancio per la Pallacanestro Viola, la città di appartenenza per entrambe è Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

Sebrek realizza il primo canestro, dopo la contesa. E’ di Ouro Bagna il 4 a 0 per la Pallacanestro Viola. Ouro Bagna subisce fallo, fa 1/2. In diversi momenti sia in attacco che in difesa la SBV dimostra di esserci. La tripla del 5 a 3 è firmata dalla SBV. Coach Moretti chiama Time Out. Pandolfi apre in due la difesa e mette il 7 a 3. Ozolins continua per la Pallacanestro Viola. Pandolfi mette l’11 a 3. Osmatescu mette il 13 a 3. Ozolins per il +12 della Pallacanestro Viola. Altri 2 punti per la SBV. (15 a 5). Tripla di Pandolfi, un’altra consecutiva. Scialabba in penetrazione realizza il settimo punto. Scialabba tieni i vivi i suoi col 23 a 10. Sebrek firma un parziale di 6 punti. Centofanti penetra per il 29 a 10.

SECONDO QUARTO

Molto nervosismo in campo, si sbaglia parecchio, Sebrek continua la sua serie di schiacciate, mettendo il 29 a a 10. Per Ouru Bagna altri due punti (31 a 10). Fiorillo segna in sospensione per la SBV (33-12). Antisportivo a Giovanazzo. Barrile fa 0 su 2. Suraci subisce fallo, fa 2/2. Con un reverse Barrile porta il risultato sul 37 a 12. Barrile realizza anche il tiro libero. Pandolfi si eleva e schiaccia portando il punteggio sul +28. Lo stesso non si ferma più con un’altra tripla. Altri due punti realizzati. (45-12). Errori da parte le compagini, sblocca Centofanti. Osmatescu dopo il libero realizzo dalla SBV segna in penetrazione. Sebrek continua a schiacciare. (51-13). Osmatescu in penetrazione. Pandolfi prova da tre ma subisce fallo. Ne mette due su tre. (55 – 13). In penetrazione Freno realizza per la SBV. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 55 a 15.

TERZO QUARTO

Si riapre la frazione con un canestro di Ozolins. Scialabba subisce fallo, ne realizza due, risponde Karmal. Penetra Sebrek e subisce fallo. Scialabba piazza una tripla per la SBV. Barrile recupera palla e segna da sotto. Sebrek segna in penetrazione il 14° punto personale. Scialabba, lasciato solo mette tre punti per la SBV. Freno mette due punti. A Pandolfi risponde Scialabba. Altra tripla di Pandolfi. Centofanti apre in due la difesa della SBV per il 72 a 26. Ozolins subisce fallo, li mette entrambi. Ouro Bagna in penetrazione. Si va all’ultimo quarto sul 78 a 26.

ULTIMO QUARTO

Si apre l’ultima frazione con un canestro della SBV, risponde Suraci con canestro e fallo subito. Centofanti piazza una tripla per la Pallacanestro Viola (82-28). Scarfò realizza da tre appena entrato, risponde Mandalari. Ouro Bagna segna e nell’azione successiva serve un assist per Ozolins. (89-30). Scialabba mette due punti dall’angolo. Ouro Bagna in penetrazione. Suraci da sotto. Ouro Bagna per il 95 a 32. Fiorillo due punti per la SBV, risponde Artuso (98 – 34). Artuso continua segnare. Pizzimenti segna da sotto. La tripla di Scarfò vale il 103 a 39. Chiamato un antisportivo a Centofanti. Pizzimenti fa 0 su 2. Si chiude con un tentativo di tiro da tre della SBV il match sul punteggio di 103 a 39.

Il tabellino

Pallacanestro Viola: Centofanti 9, Scarfò 6, Alampi 5, Osmatescu 6, Ozolins 10, Suraci 5, Ouro B. 19, Pandolfi 24, Sebrek 14 Barrile F.5

SBV: Scialabba 16, Fiorillo 7, Pizzimenti 4, Freno 8, Mandalari 4.

Arbitri: Migliaccio,Greco