Pallavolo Femminile: la Puliservice Reggio Calabria inizia con una vittoria

Un esordio in casa, un pubblico caloroso e una vittoria che sa di promessa. La nuova realtà in rosa della Sportspecialist Reggio Calabria, legata al mondo Domotek di A3 Maschile, ha debuttato in campionato con il piede giusto, lasciando sul campo una prestazione che ha entusiasmato l’allenatore, Franco Giglietta.

Nonostante l’emozione del primo match, la squadra ha mostrato subito carattere. “La prima partita della Sportspecialist femminile non poteva concludersi meglio di così“, ha esordito mister Giglietta, per poi aggiungere: “Abbiamo da un punto di vista emotivo anche pagato questa situazione: un attimino l’esordio in casa, il pubblico e le ragazze alla prima partita dopo tanto tempo. Tuttavia, la prestazione è stata sicuramente positiva“.

Una vittoria non scontata, quella delle amaranto, ottenuta contro una formazione che ha saputo metterle in difficoltà come il Filadelfia. “Siamo stati al cospetto di una squadra che difendeva, era ben organizzata, magari un po’ meno efficace di noi in attacco, ma buona nei fondamentali, soprattutto in difesa“, ha analizzato il coach, reduce dall’esperienza in Veneto e di ritorno in casa Sportspecialist dopo l’esperienza da Assistant Coach di Antonio Polimeni nella cavalcata dalla B alla A3..

Ma il vero aspetto che ha convinto Giglietta è stata la reazione delle sue atlete a un momento di difficoltà. “Sì, assolutamente sì. Questo è stato forse l’aspetto più positivo di tutta la gara: siamo stati sotto di 6-7 punti, se non ricordo male, ma le abbiamo recuperati tranquillamente. Le ragazze sono ben consapevoli di quelle che sono le loro capacità“.

Con questo successo alle spalle, la curiosità si sposta ora sugli obiettivi di questa neonata compagine. L’allenatore non ha usato giri di parole: “L’obiettivo della Sportspecialist è sicuramente quello di fare bene. Il campionato sarà lungo, già sabato avremo una partita ostica in casa del Gioia Tauro. Chiaramente l’obiettivo societario è quello di arrivare tra le prime posizioni e io penso che sia un obiettivo raggiungibile“.

Una promozione, però, che dovrà essere conquistata in un campionato che il mister vede molto equilibrato e ricco di pretendenti. Giglietta ha individuato le squadre che, a suo parere, saranno le favorite per il salto di categoria: “Sicuramente tra le prime c’è Rossano, che ha costruito una squadra con gente di categoria superiore. Poi non trascurerei Lamezia e anche Catanzaro l’Azzurra. Gioia Tauro potrà dire la sua, e l’altra squadra reggina, la New Teodosis. Insomma, ci sono squadre che hanno delle caratteristiche importanti, quindi prevedo un campionato equilibrato“.