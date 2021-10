Pallacanestro Viola corsara in Puglia! Riesce la rimonta contro la corazzata Ruvo

I neroarancio del Supporters Trust trionfano per la prima volta in un campionato nazionale dalla loro fondazione

Gli uomini di Bolignano e Motta riescono a violare l’ostico parquet del PalaColombo di Ruvo di Puglia per 62-65. E’ la prima vittoria “On the road” della Pallacanestro Viola in un campionato nazionale dalla sua fondazione.

La cronaca

PRIMO QUARTO

Partenza sprint della Viola al PalaColombo, con i neroarancio che si affidano ai loro senior di fiducia Ingrosso, Duranti, Balic e Fall per portarsi avanti per 2-13 dopo i primi tre minuti di gioco, costringendo subito al time-out coach Ponticiello. Reazione ruvese affidata agli esterni Hidalgo, Ciribeni e Markovic con Ruvo che rientra in un amen sul -2 (13-15). Resterà tuttavia avanti la Viola dopo i primi dieci minuti di gioco per 15-17.

SECONDO QUARTO

Cambia la musica nei secondi dieci minuti di gioco con Ruvo che, seppur non brillantissima in attacco, riesce egregiamente a nascondere il canestro agli avversari portandosi avanti di sette lunghezze all’intervallo lungo sul punteggio di 32-25.

TERZO QUARTO

Al rientro dall’intervallo lungo Ruvo controlla il suo vantaggio e lo allunga di un solo punticino, affidandosi ai suoi veterani. La Viola resta comunque ampiamente in partita, rimanendo sotto la doppia cifra di svantaggio prima degli ultimi dieci minuti.

ULTIMO QUARTO

Una coriacea Viola comincia nel migliore dei modi il suo quarto periodo, perde Gaetano per 5 falli, ma con la forza del gruppo e il contributo di tutti e 10 i suoi effettivi si avvicina sempre più a Ruvo, prima del sorpasso operato nel rush finale dal tandem dei lunghi Duranti e Fall. Finisce 62-65 per la Viola, il tabù trasferta è solo un ricordo.

Il tabellino (62-65)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Pall. Viola Reggio Calabria 62-65 (15-17, 17-8, 17-16, 13-24)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 13 (3/7, 2/3), Gianni Cantagalli 11 (0/2, 2/2), Nikola Markovic 8 (1/6, 2/3), Shaquille Hidalgo 8 (4/8, 0/1), Riccardo Bartolozzi 8 (2/9, 0/2), Mattia Mastroianni 7 (2/2, 1/5), Kurt Cassar 7 (2/4, 0/1), Thomas Monina 0 (0/1, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/1), Giuseppe Ippedico 0 (0/0, 0/1), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 31 4 + 27 (Nikola Markovic 8) – Assist: 10 (Leonardo Ciribeni 3)

Pall. Viola Reggio Calabria: Yande Fall 20 (8/12, 0/0), Bruno giuseppe Duranti 19 (4/5, 3/8), Amar Klacar 10 (2/6, 2/6), Amar Balic 8 (2/4, 1/7), Federico Ingrosso 4 (0/5, 1/6), Franco Gaetano 2 (0/2, 0/1), Samuele andrea Valente 2 (1/1, 0/0), Fortunato Barrile 0 (0/1, 0/1), Vittorio Lazzari 0 (0/1, 0/0), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/1)