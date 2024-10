Palmese, Franceschini: ‘Orgoglioso dei miei calciatori. I complimenti di Brienza…’

Il momento magico della Palmese, la vittoria schiacciante contro il Messina, la realtà di vicende societarie che potrebbero comprometterne il proseguo della stagione. Ne parla Ivan Franceschini, il tecnico che insieme alla squadra sta davvero compiendo una straordinaria impresa:

Per quello che riguarda l’aspetto extracalcistico, si sta cercando di far quadrare i conti, mancano pochi giorni e speriamo si riesca a compiere questa impresa. Per quello che riguarda il campo ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni, sinceramente non pensavamo di poter andare così bene.

Gara dopo gara si è presa consapevolezza, con un manipolo di ragazzi presi all’ultimo momento. Siamo ripartiti con sette giocatori, quelli rimasti ed abbiamo dovuto ricostruire una squadra in tutta fretta, grazie al lavoro del DS Spataro e la preziosa collaborazione dell’avvocato Nino Chirico, non è stato semplice.

Un pò alla volta si sono sistemate le cose andando a pescare qualche svincolato ed ora in campo scendono calciatori che stanno davvero dando tutto: cuore, anima, orgoglio, non si può davvero rimproverare nulla.

L’attuale situazione societaria, paradossalmente riesce a compattare ulteriormente il gruppo, il merito è dei calciatori, riceviamo complimenti da tutti, è successo anche a Bari dal tecnico Cornacchini o lo stesso Brienza. I ragazzi portano avanti un sogno che è stato mio da giovane e cioè quello di poter diventare un giorno un calciatore di livello, tra mille difficoltà, sono orgoglioso di loro.

Abbiamo nettamente battuto una squadra forte come il Messina, costruito per vincere e con giocatori che lo scorso anno giocavano in Lega Pro e con stipendi importanti. Questo ci ha consentito di crescere ancora in autostima e migliorare la nostra classifica”.

(foto pagina facebook Palmese Calcio)