Varia di Palmi, raffica di dimissioni nel Cda della fondazione

"Il Consiglio di Amministrazione ha operato con diligenza, trasparenza e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti ma non può che prendere atto della obiettiva impossibilità di realizzare il proprio programma"

“Il presidente Antonio Malgeri e i consiglieri Marisa Gambi, Domenica Bagalà e Carmen Gualtieri comunicano di aver rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Varia di Palmi.

Si è trattato di una decisione sofferta, resa inevitabile dalle risultanze della ricognizione documentale e contabile, avviata sin dal momento dell’insediamento ma che solo in questi ultimi giorni ha consentito di avere definitiva contezza della reale situazione finanziaria della Fondazione.

Le ragioni delle dimissioni e la situazione contabile

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del proprio mandato, ha operato con diligenza, trasparenza e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti ma, a questo punto, non può che prendere atto della obiettiva impossibilità di realizzare il proprio programma.

Il Presidente ed i consiglieri dimissionari desiderano esprimere sincera gratitudine a tutti coloro che, in questo breve arco di tempo, hanno sostenuto e collaborato con la Fondazione, condividendone i valori e contribuendo alla realizzazione delle sue attività. Infine, i dimissionari desiderano esprimere il proprio amore e rispetto per la Varia e per quello che essa rappresenta per la città di Palmi.

Per l’espletamento delle incombenze necessarie alla prosecuzione dell’attività ed in attesa della nomina dei nuovi componenti del C.d.A. il consigliere Leonardo Rao è rimasto in carica assumendo le funzioni di Presidente in regime di prorogatio”.