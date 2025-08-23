Palmi, detenuto evade dal carcere: ripreso dopo poche ore

L'uomo ha eluso i controlli del personale di sorveglianza e si è arrampicato su un muro di cinta alto 4 metri

È Marino Massari, 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso pugliese “Strisciuglio”, l’uomo evaso nel pomeriggio di ieri dal carcere di Palmi e catturato a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che ha avviato le ricerche insieme a Polizia di Stato e Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, Massari sarebbe riuscito a fuggire arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri, eludendo i controlli del personale di sorveglianza.

Il detenuto è stato però rintracciato poco dopo in una strada della città, mentre tentava di allontanarsi, e immediatamente riportato all’interno dell’istituto penitenziario.

L’episodio ha destato forte attenzione, viste le caratteristiche del detenuto e l’audacia del tentativo di fuga, sventato in tempi rapidi dalle forze dell’ordine.

Fonte: Ansa Calabria