Palmi rinnova la sua devozione a San Nicola

Catechesi, arte sacra e un inno per il Patrono della città

A Palmi si sono svolte le celebrazioni dedicate a San Nicola Vescovo, Patrono Secondario della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi e della città, attraverso appuntamenti che hanno unito tradizione, partecipazione e momenti di particolare intensità.

Il 4 dicembre, nella Chiesa dell’Immacolata e di San Rocco, i bambini del catechismo della Parrocchia San Nicola hanno partecipato a un incontro guidato da Don Domenico Loiacono, dedicato alla figura del Santo e della Vergine Immacolata.

La catechesi si è conclusa con una sorpresa accolta con entusiasmo: grazie al Comitato Festeggiamenti, guidato dal presidente Rocco Ferraro, San Nicola è entrato in chiesa per consegnare un dono ai più piccoli, suscitando gioia e stupore.

Parallelamente, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre, la Palestra Rocco De Zerbi ha ospitato la seconda edizione della Mostra d’Arte Sacra, promossa dal Comitato Festeggiamenti in collaborazione con l’Associazione Eliopoli. Visitabile ogni sera, l’esposizione ha proposto opere e manufatti legati alla tradizione religiosa locale, richiamando l’attenzione di numerosi visitatori.

Il momento centrale si è svolto il 6 dicembre, giorno della Solennità. La Santa Messa delle ore 11, celebrata nella Chiesa dell’Immacolata e San Rocco, è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Alberti.

La liturgia è stata animata dal Coro Ecclesiale Corpus Domini, che ha presentato in prima esecuzione l’inno a San Nicola, composto e musicato dalla direttrice Marilù Zaccuri. Il nuovo canto ha attirato particolare attenzione per i versi che ne sintetizzano il significato, come: «San Nicola, resta accanto alla città», accolto con evidente emozione dai fedeli.

Il complesso di Tamburi diretto dal maestro Giuseppe Papandrea si è esibito per la gioia dei bambini nelle vie cittadine.

La festa di quest’anno ha così confermato il legame profondo tra Palmi e il suo Patrono, attraverso la voce dei bambini, la dimensione artistica della mostra e la celebrazione liturgica.