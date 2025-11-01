I giovani di Palmi protagonisti della partecipazione civica: rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi

Si è tenuto giovedì a Palazzo San Nicola l’incontro informale tra l’Assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Celi e i neoeletti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Palmi, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

“Da sei anni – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Celi – investiamo con convinzione in questo progetto, perché credo che la partecipazione giovanile sia la chiave per costruire una comunità orientata al futuro. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze non è solo un esercizio simbolico ma è un’occasione concreta per imparare a discutere, ascoltare, proporre e decidere insieme”.

Un progetto educativo di cittadinanza attiva

Un progetto ormai consolidato sin dalla prima Amministrazione Ranuccio, che dal 2019 rappresenta una vera palestra di democrazia e partecipazione civica giovanile, offrendo a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni, frequentanti le scuole secondarie di primo grado della città, la possibilità di vivere in prima persona il ruolo di consiglieri comunali, con la gestione diretta di una parte del bilancio comunale.

Continua Celi:

“Attraverso questo percorso, i giovani consiglieri non solo imparano a conoscere le istituzioni e il funzionamento della macchina comunale, ma sono anche coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la loro comunità, potendo contare su una piccola dotazione di bilancio che gestiranno in autonomia per realizzare iniziative dedicate ai loro coetanei”.

La collaborazione tra Comune e scuole

Il progetto si rinnova di anno in anno grazie alla sinergia e alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Palmi e le scuole medie del territorio, gli istituti comprensivi “San Francesco” e “De Zerbi–Milone”, che accompagnano con entusiasmo gli studenti in questa esperienza formativa, grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale educativo.

Conclude l’Assessore Celi:

“Non mi stancherò mai di ringraziare i dirigenti, il corpo docenti e le famiglie che, anno dopo anno, ci sostengono in questo percorso di partecipazione civica e formano insieme a noi la futura classe dirigente palmese”.

Prossimo appuntamento con l’insediamento ufficiale

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 2025/2027 sarà convocato la prossima settimana per l’insediamento ufficiale in Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco Ranuccio e dell’intera Amministrazione comunale.