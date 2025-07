Palmi, Carabinieri salvano due vite in mare: fuori pericolo la 14enne

La giovane,nche era stata posta in coma farmacologico, si è svegliata ed è fuori pericolo

Quella che poteva essere una tragedia, è finita, invece, nel migliore dei modi. Dopo che nei giorni scorsi, due militari fuori servizio dei Carabinieri hanno coraggiosamente tirato fuori dall’acqua due bambine che stavano annegando, una delle due, la 14enne, nel tentativo disperato di soccorrere l’altra, era finita a sua volta in difficoltà: non solo non è riuscita a salvarla, ma ha rischiato la vita, venendo sopraffatta dalle onde.

Il salvataggio eroico e la ripresa miracolosa

Il militare fuori servizio ha notato una figura immobile sott’acqua: era la 14enne, ormai priva di sensi. L’uomo è riuscito a estrarla e a riportarla a riva, iniziando immediatamente le manovre di primo soccorso. Grazie al suo tempestivo intervento, il cuore della ragazza ha ripreso a battere.

Trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Gioia Tauro, la giovane è stata successivamente trasferita a Polistena, dove è stata posta in coma farmacologico.

Oggi, la notizia tanto attesa, la bambina salvata l’altro pomeriggio sul lungomare di Palmi si è svegliata ed è fuori pericolo. Resterà comunque ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti e osservazione.