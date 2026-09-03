Plastic Free, a Palmi volontari impegnati nella pulizia di spiagge e mare
L’iniziativa punta a riunire ancora una volta volontari, cittadini e associazioni attorno a un intervento concreto per la tutela della costa palmese
03 Settembre 2026 - 18:52 | Comunicato Stampa
Spiagge, costa e fondali marini al centro di una nuova giornata di mobilitazione ambientale a Palmi, in provincia di Reggio Calabria.
Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 10, volontari e operatori specializzati saranno impegnati in un intervento congiunto di pulizia nel tratto compreso tra il Porto Turistico e il Lido Tahiti, promosso da Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Palmi.
Pulizia della costa e dei fondali marini a Palmi
Il ritrovo è previsto al Porto Turistico, da dove partiranno le attività.
Sulla terraferma i volontari si occuperanno della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la spiaggia e la costa, mentre in mare l’intervento interesserà anche i fondali grazie alla presenza di personale specializzato.
Associazioni e realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa
Alla giornata prenderanno parte diverse realtà del territorio, con la collaborazione dell’Associazione Fogghi di Luna, dell’Associazione Amici di Gisa, dell’Associazione Mbuttaturi e della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi.
A sostenere l’iniziativa anche Sunset Beach Club, Il Fico, Caposperone Resort e Diving Center “Le Sirene”.
Plastic Free promuove la tutela dell’ambiente marino
L’appuntamento del 5 settembre dà continuità alle iniziative ambientali già realizzate a Palmi e punta a coinvolgere nuovamente cittadini e associazioni nella tutela di uno dei patrimoni più preziosi della città.
Accanto alla rimozione concreta dei rifiuti dalla costa e dal mare, l’obiettivo è infatti richiamare l’attenzione sull’impatto dell’abbandono dei rifiuti e sull’importanza dei comportamenti quotidiani per la salvaguardia dell’ambiente marino.
Partecipazione aperta a cittadini, giovani e famiglie
La partecipazione è aperta ad adulti, giovani e famiglie.
Plastic Free metterà a disposizione guanti e sacchi per la raccolta; ai partecipanti viene consigliato di portare cappellino, crema solare e, per chi vorrà trattenersi in spiaggia dopo le attività, anche il costume.
Come partecipare alla giornata ecologica Plastic Free a Palmi
È consigliata l’iscrizione gratuita attraverso la pagina dedicata all’evento sul portale Plastic Free, necessaria anche per ricevere eventuali comunicazioni e aggiornamenti sulla giornata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti Plastic Free locali Deborah Serratore al 333 2539250 e Maria Cristina Altomonte al 342 1202336.
L’iniziativa punta così a riunire ancora una volta volontari, cittadini e associazioni attorno a un intervento concreto per la tutela della costa palmese, unendo la pulizia delle spiagge al recupero dei rifiuti presenti nei fondali marini.
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