Suppletive a Reggio, ufficiale la data per la presentazione di Roscioli

Domenica 6 settembre, alle ore 11, presso la sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato unitario del CentroDestra per il collegio di Reggio Calabria.

Leggi anche

“Reggio presente – IL DIALOGO CHE CONTA”: la Coalizione si appresta a lanciare ufficialmente la candidatura di Fabio Roscioli al collegio di Reggio Calabria in vista delle imminenti elezioni suppletive per la Camera dei Deputati, in programma il 27 e 28 settembre 2026.



L’evento di presentazione vede coinvolti i massimi rappresentanti regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e UdC. All’iniziativa è prevista un’ampia partecipazione di amministratori locali, sindaci del territorio, consiglieri e assessori regionali e parlamentari.

Interverranno:

Fabio Roscioli, candidato alle elezioni suppletive;

Salvatore Bulzomì, Coordinatore regionale dell’UdC;

Giuseppe Mattiani, Coordinatore provinciale della Lega;

Giuseppe Galati, Coordinatore regionale di Noi Moderati;

Wanda Ferro, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia;

Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia;

Roberto Occhiuto, Vice Segretario nazionale di Forza Italia.

L’incontro rappresenta un momento cruciale di confronto con la cittadinanza, con i propri elettori, con la stampa, per illustrare i temi chiave del programma elettorale e ribadire la centralità e l’importanza del territorio reggino nelle dinamiche politiche nazionali.