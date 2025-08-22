City Now

Palmi: inaugurato l’ampliamento del Parco Pille, un nuovo spazio verde per la città – FOTO

Inaugurato il parco rigenerato con aree per bambini e spazi di socialità

22 Agosto 2025 - 08:04 | Comunicato Stampa

Inaugurazione ampliamento Parco Pille a Palmi

Grande partecipazione a Palmi per l’inaugurazione dell’ampliamento del Parco Pille, frutto di un lungo percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato di Quartiere Pille.

L’intervento, nato dal Patto di Collaborazione sottoscritto lo scorso 23 maggio, ha permesso di rigenerare aree non utilizzate – come l’ex campo bocce e l’ex orto botanico – restituendole alla comunità sotto forma di spazi attrezzati e pensati soprattutto per i più piccoli. Grazie a una sinergia costante tra il Direttivo del Comitato e l’Amministrazione comunale, il parco oggi si presenta rinnovato, più ampio e completamente videosorvegliato.

Un parco rinnovato per la comunità

Inaugurazione ampliamento Parco Pille a Palmi

Il presidente del Comitato di Quartiere Pille, Gino Scarfone, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti

«un ulteriore passo nel percorso di crescita culturale, ambientale e sociale del quartiere»,
invitando cittadini e famiglie ad averne cura e a viverlo come luogo di incontro e di bellezza condivisa.

Durante l’evento, che ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell’assessore Giuseppe Magazzù, è stato ricordato l’impegno del Direttivo e dei volontari che, insieme all’Amministrazione, hanno reso possibile la trasformazione del parco. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai numerosi sponsor che hanno contribuito all’operazione di restyling.

Gli interventi realizzati

Inaugurazione ampliamento Parco Pille a Palmi

Le opere hanno riguardato:

  • nuove aree gioco,
  • arredi urbani,
  • interventi di manutenzione,
  • abbellimenti pittorici,

che rendono l’ambiente ancora più accogliente e vivibile.

La bellezza come impegno civile

La giornata si è conclusa con un momento di festa collettiva e con le parole, cariche di significato, di Peppino Impastato:

«Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».

Un invito che il quartiere Pille ha scelto di trasformare in realtà concreta, consegnando alla città un parco che diventa simbolo di comunità, partecipazione e speranza.

