Palmi: inaugurato l’ampliamento del Parco Pille, un nuovo spazio verde per la città – FOTO

Grande partecipazione a Palmi per l’inaugurazione dell’ampliamento del Parco Pille, frutto di un lungo percorso di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato di Quartiere Pille.

L’intervento, nato dal Patto di Collaborazione sottoscritto lo scorso 23 maggio, ha permesso di rigenerare aree non utilizzate – come l’ex campo bocce e l’ex orto botanico – restituendole alla comunità sotto forma di spazi attrezzati e pensati soprattutto per i più piccoli. Grazie a una sinergia costante tra il Direttivo del Comitato e l’Amministrazione comunale, il parco oggi si presenta rinnovato, più ampio e completamente videosorvegliato.

Un parco rinnovato per la comunità

Il presidente del Comitato di Quartiere Pille, Gino Scarfone, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti

«un ulteriore passo nel percorso di crescita culturale, ambientale e sociale del quartiere»,

invitando cittadini e famiglie ad averne cura e a viverlo come luogo di incontro e di bellezza condivisa.

Durante l’evento, che ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Ranuccio e dell’assessore Giuseppe Magazzù, è stato ricordato l’impegno del Direttivo e dei volontari che, insieme all’Amministrazione, hanno reso possibile la trasformazione del parco. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai numerosi sponsor che hanno contribuito all’operazione di restyling.

Gli interventi realizzati

Le opere hanno riguardato:

nuove aree gioco,

arredi urbani,

interventi di manutenzione,

abbellimenti pittorici,

che rendono l’ambiente ancora più accogliente e vivibile.

La bellezza come impegno civile

La giornata si è conclusa con un momento di festa collettiva e con le parole, cariche di significato, di Peppino Impastato:

«Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».

Un invito che il quartiere Pille ha scelto di trasformare in realtà concreta, consegnando alla città un parco che diventa simbolo di comunità, partecipazione e speranza.