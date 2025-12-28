Palmi, il Movimento Faro: ‘Per emergenza idrica interventi strutturali e fine della propaganda’

Il Movimento Faro esprime forte preoccupazione per la nuova e improvvisa interruzione del servizio idrico che, ancora una volta e con pochissimo preavviso, ha lasciato numerosi cittadini di Palmi senz’acqua. Una situazione che, purtroppo, si ripete con frequenza crescente e che sta mettendo in seria difficoltà interi quartieri, tra cui – solo per citarne alcuni – Vitica e San Miceli.

Disagi nei quartieri e nel centro cittadino

La mancanza d’acqua ha colpito anche le attività del centro cittadino, che nella serata di ieri hanno visto compromessa la possibilità di lavorare con regolarità e serenità. Un disagio che riguarda l’intera comunità e che non può più essere affrontato con spiegazioni generiche o riferimenti a responsabilità esterne.



Il Movimento Faro sottolinea come, dopo quasi dieci anni, la problematica idrica continui a rimanere irrisolta, nonostante la sua incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e sul tessuto economico della città. In questo contesto, appare necessario evitare ogni forma di minimizzazione o di contrapposizione sterile, privilegiando invece un approccio responsabile, trasparente e orientato alla ricerca di soluzioni definitive.



Pur riconoscendo il valore delle iniziative culturali e ricreative che animano la città, il Movimento Faro ribadisce che tali attività non possono sostituire l’attenzione dovuta ai servizi essenziali e alle esigenze quotidiane della popolazione. Una città accogliente e vivace deve poter garantire, allo stesso tempo, condizioni di vita dignitose e infrastrutture funzionanti.

L’impegno politico in vista delle elezioni

Con l’avvicinarsi della prossima stagione elettorale, il Movimento Faro ritiene doveroso informare i cittadini che la questione idrica rappresenterà una priorità assoluta del proprio impegno politico e programmatico. La comunità palmese merita risposte concrete, interventi strutturali e una gestione che metta al centro il benessere collettivo.

Il Movimento Faro continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare ogni azione utile affinché Palmi possa finalmente superare una criticità che dura da troppo tempo.