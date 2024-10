Palmi raccoglie grandi risultati nello sport

L’Amministrazione Comunale si complimenta con le società sportive per i fantastici risultati ottenuti

Il termine delle regular season dei campionati in cui sono state impegnate le squadre della nostra città ha dato risultati importanti, dei quali andare davvero orgogliosi. Le formazioni sportive della città impegnate nei campionati di maggior rilievo, hanno tutte centrato i propri obiettivi stagionali. L’Amministrazione Comunale si complimenta con le società sportive per i fantastici risultati ottenuti.

«Quanto fatto nel corso della stagione dalle squadre palmesi ci inorgoglisce e ci rende soddisfatti di quanto fatto per supportare le società – dichiara il consigliere comunale con delega allo sport Giuseppe Magazzù – il risultato ottenuto dalla società sportiva U.S. Palmese 1912 ha dello straordinario.

Fino a pochi giorni dall’inizio del torneo, infatti, la partecipazione dei neroverdi alla stagione 18/19 del campionato di serie D era fortemente in dubbio, a causa delle note vicende che hanno trascinato la società in una gravissima situazione economica.

Grazie all’impegno di un gruppo di volontari, di imprenditori e all’intermediazione del sindaco e dell’Amministrazione Comunale, è stato possibile ottenere le garanzie economiche necessarie per poter affrontare il campionato.

La squadra si è dimostrata un gruppo unito, che ha ottenuto una salvezza straordinaria, frutto di un campionato giocato con il cuore e con vero attaccamento alla maglia. Nonostante l’obiettivo iniziale fosse, appunto, quello della salvezza, la Palmese è andata ben oltre,conquistando non solo la permanenza nel campionato con largo anticipo, ma posizionandosi in un prestigioso ottavo posto, a soli 3 punti dalla zona Play Off promozione».

E ancora: «Altrettanto straordinaria è stata la salvezza ottenuta dalla Expert Ekuba Volley Palmi, che ha conquistato la permanenza nel campionato di B1 femminile nel suo primo anno di partecipazione, andando oltre le mille difficoltà incontrate nel corso della stagione. Faccio i miei complimenti alla società e a Mister Enzo Celi per il grande lavoro svolto nel creare un gruppo unito e nel trovare le risorse necessarie per superare i tanti ostacoli presentatisi lungo il percorso».

Lo straordinario risultato ottenuto dalla Franco Tigano Volley, probabilmente il più importante tra quelli citati. La neonata società di volley maschile, infatti, al suo primo anno di serie B, ha infatti centrato la vittoria del campionato, conquistando la possibilità di partecipare ai Play Off per la promozione nella lega di serie A.

Ad aggiungere ancora maggior rilievo ad un risultato già straordinario, La Franco Tigano è risultata la seconda miglior squadra tra le prime classificate degli 8 gironi d’Italia. Sento di fare i miei più vivi complimenti alla società e a coach Antonio Polimeni, che hanno costruito una squadra che definirei una vera corazzata, che ha davvero dominato il campionato».

Magazzù ha poi concluso: «A completare un quadro già molto positivo, si aggiunge il risultato della A.S.D. Palmi, che dopo una seguitissima finale Play Off contro il Drosi ha ottenuto una storica promozione in seconda categoria».

«Siamo contenti ed orgogliosi dei risultati ottenuti dalle nostre squadre – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio – l’impegno delle società e di questi atleti ci aiuta a portare alto il nome della nostra città, come punto di riferimento a livello regionale e nazionale per lo sport, luogo in cui è possibile creare e portare avanti realtà sportive importanti.

Questa stagione ci consente di guardare al futuro con ottimismo e la speranza di poter raggiungere traguardi sempre più prestigiosi».