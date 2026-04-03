Giochi della Chimica, le studentesse del Panella-Vallauri conquistano il primo posto nazionale

Un trionfo tutto al femminile quello che porta in alto il nome dell’IIS Panella-Vallauri nel panorama scientifico italiano.

Il team formato dalle studentesse Ilaria Macheda, Flavia Tursi, Sofia Licciardello, Carmen Romano, conquista il primato nella competizione regionale dei Giochi della Chimica a squadre e il primo posto assoluto nella finale nazionale, affermandosi tra decine di scuole provenienti da tutta Italia.

Il risultato ai Giochi della Chimica

La competizione, nota per l’altissimo livello di complessità e fondata su competenze di settore, capacità di ragionamento, rapidità decisionale e lavoro di squadra, ha messo alla prova non solo le conoscenze tecniche, ma anche la velocità di ragionamento e la coesione del gruppo. Le allieve reggine hanno dominato la classifica nazionale, garantendosi l’accesso alla finalissima che si terrà a Fiesole dal 7 al 9 maggio, dove sfideranno i quattro team migliori d’Italia. “Un risultato che ci riempie d’orgoglio” commenta la comunità scolastica, sottolineando come il successo sia il frutto di un lavoro quotidiano fatto di studio teorico e pratica costante nei laboratori del Panella-Vallauri. Un plauso speciale va ai docenti d’indirizzo, i professori Santo Ferraro e Vincenza Modafferi, che hanno guidato con dedizione il percorso delle giovani campionesse, riconoscendo in questo risultato un esempio di eccellenza, passione scientifica e dedizione allo studio.

Il successo dell’Istituto è corale: le altre squadre partecipanti si sono classificate tra le prime 15 su 251 partecipanti, mentre nella categoria Scuole non chimiche, gli allievi si sono posizionati al 58° posto su 471 squadre.

Fondamentale per la riuscita del progetto è stato il supporto della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Teresa Marino, da sempre attenta a valorizzare i percorsi di eccellenza e la sensibilità scientifica dei propri studenti.

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Ora l’attesa è tutta per Fiesole, con la certezza che le giovani allieve sapranno ancora una volta onorare il nome della nostra città.