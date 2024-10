Paola Marella e l’amore per Reggio: ‘Il lungomare uno dei luoghi più suggestivi d’Italia’

“Forse non tutti sanno che il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria è uno dei luoghi più suggestivi d’Italia perché da qui è possibile assistere al ‘miraggio della fata Morgana ‘. Quando il cielo è limpido, per un affascinante fenomeno ottico, Calabria e Sicilia sembrano così vicine da potersi sfiorare “.

A scriverlo non è una guida turistica, ma Paola Marella. Conduttrice televisiva e architetto, la milanese dai capelli dal doppio colore è entrata nelle case degli italiani grazie a numerosi programmi tv. Da quelli su Real Time, passando per TV8, SkyUno e La7.

Perchè parlare proprio di Reggio? Non si sa. Forse la conduttrice è stata in visita nella città dello Stretto durante il weekend appena trascorso. Un post sulla sua pagina Facebook, risalente a domenica, recita infatti:

“Se siete in zona e non avete la fortuna di assistere a questo raro evento, non perdetevi comunque la bellissima Reggio e la vicina Chianalea di Scilla, l’antico borgo di pescatori soprannominato la “Piccola Venezia”!

Una serena domenica a tutti”.