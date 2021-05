Papa Francesco incontra gli studenti: ci sono anche due reggini - FOTO

Due studenti del Liceo Scientifico Statale "A.Volta" hanno avuto l’eccezionale privilegio di essere scelti per incontrare Papa Francesco.

Margherita Manuardi 3Gno e Domenico Calarco 4Cno, accompagnati dalla Prof.ssa Annamaria Borrello, hanno avuto la possibilità di partecipare ad un incontro presenziale con il Santo Padre Papa Francesco, nell’ambito del progetto Scholas Occurrentes.

L’incontro, preceduto da due giorni di intensa formazione, si è svolto a Roma, nella sede della Fondazione di Scholas Occurrentes a Piazza San Callisto, il 20 maggio, ha visto la partecipazione di sette scuole italiane e delegazioni provenienti da tutto il mondo. All’incontro hanno partecipato anche il Ministro della SaluteRoberto Speranza e il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi”.