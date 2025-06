Reggio, inciviltà in centro: auto parcheggiata sopra la fontana di Piazza De Nava

Auto parcheggiata abusivamente sopra la fontana della piazza recentemente riqualificata. Un gesto che offende il lavoro di riqualificazione urbana e mette in evidenza la mancanza di rispetto per gli spazi pubblici

Un’immagine che fa riflettere quella scattata oggi nella centralissima Piazza De Nava, recentemente riqualificata. Un’auto è stata parcheggiata senza alcun rispetto per le regole, proprio sopra la fontana della piazza, in un’area pedonale che avrebbe dovuto essere tutelata. Questo gesto non solo rappresenta una violazione delle norme di circolazione, ma è anche un atto di inciviltà che va contro la valorizzazione degli spazi pubblici recentemente rinnovati.

Piazza De Nava è uno degli angoli più simbolici di Reggio Calabria, un luogo che con la sua riqualificazione ha visto l’introduzione di nuove aree verdi, zone pedonali e una fontana che abbellisce e arricchisce il centro della città.

Purtroppo, non è la prima volta che simili episodi si verificano, ma quello che rende questo caso ancora più grave è il fatto che l’auto sia stata posteggiata proprio sopra la fontana, un’area non destinata al parcheggio e che dovrebbe rimanere libera per garantire l’accesso e la bellezza della piazza.

Non è solo una questione di regole, ma anche di rispetto per chi, con impegno e risorse, lavora per migliorare la città e restituirle uno spazio di qualità. Inciviltà come quella vista oggi in Piazza De Nava sono un ostacolo al progresso, e richiamano tutti a un comportamento più responsabile.

La città di Reggio Calabria merita di più. La speranza è che, con l’impegno di tutti, si possa finalmente ristabilire un ambiente di convivenza civile e rispetto delle regole.