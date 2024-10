Parco Caserta: conclusa la prima tappa della Winter Season Asi Nuoto

Si ricomincia con il consueto successo per questa apertura di stagione che ha visto la partecipazione di 12 squadre calabresi e 430 atleti provenienti da tutta la regione.

Interessante la classifica delle società che vede trionfante, prima classificata, Andrea Maria Nuoto con 597 punti.

La squadra reggina ha scalato la classifica e, in pochi anni, è riuscita a vincere il titolo in questa prima tappa Asi. Seconda classificata l’ottima Olimpo Blu con 568, seguita da Pentavibo Nuoto con 546 punti. Al quarto posto Arvalia Nuoto Lamezia con 348 punti e quinta Pianeta Sport con 325. A seguire Sporting Club Ardore 279 punti, Calabria Swim Race 214, Italica Sport 193, Gymnasium M.C.F Cittanova 165, Sporting Club Calabria 161, Nettuno Piscina Stella Maris 124, e Akheilos Nuoto 68. Tutte prestazioni degne di nota per le squadre calabresi che crescono, di anno in anno, regalando agli appassionati belle gare avvincenti. Tante le emozioni degli atleti, grandi e piccini, e del pubblico che ha gremito gli spalti della struttura reggina.

E anche il medagliere ha regalato delle sorprese: la new entry sul podio della classifica generale Andrea Maria Nuoto, ha totalizzato 40 ori, Pentavibo Nuoto se ne aggiudica 37 scavalcando di una sola medaglia Olimpo Blu (36), poi Calabria Swim Race 19, Pianeta Sport 14, Sporting Club Ardore 12, Arvalia Nuoto Lamezia 9, Sporting Club Calabria 7, Gymnasium Cittanova 5 come, anche, Italica Sport e Akheilos Nuoto.

Si apre così l’anno sociale 2019/2020 di Asi Calabria Nuoto che ora si appresta a dare vita ad una serie di eventi, gare, incontri, sempre all’insegna dell’aggregazione, sempre all’insegna dello sport.