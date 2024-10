Parco Caserta Sport Village: competitività, agonismo e grinta. Venerdì 10 la presentazione del nuovo brand sportivo

La rinascita di una nuova struttura sportiva rappresenta, per ogni territorio, un segnale di ripresa.

La città di Reggio Calabria si è riappropriata di una location storica, vissuta da generazioni di ragazzi, che oggi è tornata ad essere finalmente accessibile a tutti.

In questi mesi, in centinaia si sono avvicinati al Parco Caserta Sport Village, aderendo ad iniziative e promozioni che lo staff ha ideato per andare incontro ad ogni esigenza. Dal 21 gennaio chi ha deciso di iscriversi ed avvicinarsi al Parco Caserta Sport Village lo ha fatto per appartenere ad un grande progetto, per far parte di un vero centro sportivo, unico al sud Italia definito ‘eccellente’ dal Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò in sede di inaugurazione. Chi ha deciso di allenarsi al Parco lo ha fatto per entrare a far parte di una grande famiglia fatta di sani valori e sani principi.

Il Parco Caserta Sport Village è dunque rinato e il ‘via vai’ quotidiano di sportivi e non, ne testimonia il successo di questi primi 10 mesi di vita.

Ogni grande centro sportivo però deve avere al proprio interno vere e proprie squadre, con tanto di logo, maglie, gagliardetti e borsoni, per onorare l’aspetto agonistico che fa parte del dna di ogni sportivo.

Ecco allora l’idea di dar vita ad un nuovo brand che raggrupperà le varie squadre del Parco Caserta Sport Village. Pallanuoto, pattinaggio artistico, nuoto e nuoto sincronizzato sono le prime quattro squadre che parteciperanno a breve a varie competizioni agonistiche.

Venerdì 10 novembre alle ore 16:00 , all’interno del plesso A “A. Gangemi” – Sala 1, si terrà la presentazione del nuovo progetto sportivo.

Presenti all’incontro, oltre alle autorità della Città Metropolitana, al responsabile del Parco Marco Polimeni e agli istruttori delle quattro squadre, anche gli oltre 50 ragazzi che già formano i vari gruppi accompagnati dalle proprie famiglie, veri protagonisti del progetto sportivo.

Siete tutti invitati dunque a scoprire il nuovo brand fatto di passione, sudore, competitività, agonismo e grinta.

Venerdì 10 novembre, ore 16:00. Vi aspettiamo!