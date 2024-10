Il Parco Caserta Sport Village riapre agli studenti. Nuova convenzione con il Convitto ‘T.Campanella’

Da lunedì 12 novembre il Parco Caserta Sport Village sarà ancora più vivo e ricco di energia ed entusiasmo.

Oltre 200 studenti del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria si serviranno delle strutture dell’impianto sportivo più grande della città grazie alla nuova convenzione nata tra l’istituto reggino ed il Parco Caserta Sport Village.

Per il secondo anno consecutivo gli studenti avranno la possibilità di usufruire degli oltre 3 ettari di spazio verde durante l’orario scolastico. Le classi coinvolte saranno le III, IV e V della scuola primaria, protagoniste di un percorso mirato alla promozione dell’attività motoria e contestuale ampliamento dell’offerta formativa scolastica.

Accompagnati dai professionisti di settore del Parco Caserta Sport Village, gli studenti del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, svolgeranno numerose attività tra cui basket, atletica leggera,calcio, danza, karate, pattinaggio artistico, hockey su prato, tiro con l’arco e volleyball.

“Continua per il secondo anno la sinergia con gli istituti reggini e più in generale con il mondo scolastico – spiega Marco Polimeni, direttore del centro sportivo – Il Parco Caserta è al servizio dei cittadini e deve essere vissuto a pieno da tutte le categorie soprattutto dalle istituzioni scolastiche. Fin dal primo anno abbiamo aperto le porte ad associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali. Infatti ad oggi sono molte le categorie sociali che ruotano attorno al centro sportivo. Il nostroobbiettivo non è mai cambiato ma al contrario si è rafforzato sempre di più, vedendo giorno dopo giornoil parco sempre più vivo garantendo servizi di alta qualità”.

L’attenzione del Parco Caserta Sport Village verso le altre realtà del territorio, soprattutto del mondo universitario e studentesco, continua dunque a produrre ottimi risultati. Un centro sportivo sempre più al servizio degli studenti e dei cittadini al fine di creare un’occasione in più per fare sport nel pieno centro della città.

Il Parco Caserta spalanca dunque le sue porte alla popolazione studentesca consapevole di essere una preziosa risorsa per i tanti ragazzi della città con i suoi tre plessi che, quotidianamente, consentono a tutti di svolgere attività fisica amatoriale e agonistica.

“Non sono escluse convenzioni future con altri istituti scolastici anche della provincia nell’ottica di una maggiore partecipazione alla vita del Parco – continua Marco Polimeni – Il Parco Caserta Sport Village rappresenta un’opportunità, una occasione per fare sport offerta a chiunque abbia voglia di cimentarsi secondo le regole nella sfida sportiva con sé stesso e con gli altri oppure semplicemente per mantenersi in forma. Il Parco Caserta Sport Village è una scuola in cui la disciplina sportiva viene impartita da personale altamente specializzato che forma le persone, ne affina le capacità, migliora le qualità e gli stili di vita ovvero un luogo in cui è possibile semplicemente divertirsi e fare sport insieme agli altri compagni”.