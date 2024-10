Il Parco Caserta Sport Village si trasforma per “Live In Parco”

Il Parco Caserta come non l’avete mai visto. Due giorni intensi tra arte, musica, sport, performance ed intrattenimento.

Sabato 16 e domenica 17 settembre il Parco Caserta Sport Village trasforma i suoi spazi per un evento unico.

“Live In Parco”, questo il nome della due giorni in programma, è l’evento che inaugura la stagione 2017/2018.

Un’occasione unica per vivere il parco a 360°, impreziosito dalle opere degli artisti Massimiliano Carrozza, Cristina Comi, Victoria Cojocaru e Arianna D’Agostino che esporranno i propri lavori tra i viali alberati del centro sportivo.

Non solo sport dunque al Parco Caserta Sport Village che riapre finalmente le sue porte in vista di una stagione ricca di novità.

Tra i protagonisti di “Live in Parco”, oltre agli artisti, i campioni mondiali di trottola acrobatica che incanteranno soprattutto i più piccoli attraverso le evoluzioni della irresistibile trottola messicana e gli atleti della BIC Basket in Carrozzina, impegnati nel pomeriggio di sabato in una partita amichevole all’interno della pista di pattinaggio “Pino Labate”.

I ragazzi del coach Antonio Cugliandro inviteranno al termine della gara tutti i presenti a ‘testare’ il mondo del basket in carrozzina attraverso una entusiasmante gara di tiri. Filippo Lo Presti animerà e chiuderà la serata con la sua inconfondibile musica.

Un menu ricco di sorprese quello di “Live In Parco” che prevede, nella giornata di domenica, lo spettacolo rivolto ai più piccoli del Mago Enry dei Pagliacci Clandestini e il sound indie pop della giovane band calabrese Velk, gruppo dal carattere determinato apprezzatissimo tra più giovani.

“Live In Parco è un evento ideato dallo staff del Parco Caserta Sport Village che ha lo scopo di avvicinare il popolo reggino non solo alle attività prettamente sportive che il centro offre ma soprattutto a chi non pratica sport e intende semplicemente trascorrere una tipica giornata al parco – spiega il responsabile Marco Polimeni – Ascoltare un po’ di buona musica gustando un buon aperitivo tra il verde che il Parco Caserta offre può essere una buona alternativa alla classica passeggiata in via marina. Live In Parco nasce con l’intento di inaugurare nel migliore dei modi la nuova stagione. Vorremmo replicare più volte durante l’anno questo tipo di eventi coinvolgendo varie realtà del territorio.”

Per i tanti reggini desiderosi di fare sport inoltre sarà possibile provare gratis tutte le attività del parco dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (è obbligatoria la prenotazione). Per chi si iscrive entro domenica 17 settembre infine si potrà usufruire di 10€ di sconto sul prossimo rinnovo.

“Live In Parco” è il week-end di eventi che colorerà il centro sportivo tra musica, arte, sport ed intrattenimento.

Le famiglie reggine sono invitate a partecipare alla grande festa!

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Di seguito il programma di “Live In Parco”:

Sabato 16

16:00 LIVE IN PARCO INIZIO ATTIVITA’

16:30 ESIBIZIONE CAMPIONI MONDIALI TROTTOLA ACROBATICA – TROMPOS COMETA

17:30 PERFORMANCE Arianna D’Agostino, Victoria Cojocaru

MOSTRE Cristina Comi, Massimiliano Carrozza

18:00 SPORT ESIBIZIONE REGGIO BASKET IN CARROZZINA

20:30 DJ SET FILIPPO LOPRESTI

Domenica 17

16:00 LIVE IN PARCO INIZIO ATTIVITà

17:30 PERFORMANCE Arianna D’agostino, Victoria Cojocaru

MOSTRE Cristina Comi, Massimiliano Carrozza

18:00 MAGIA SPETTACOLO MAGO ENRY PAGLIACCI CLANDESTINI

20:30 MUSICA VELK