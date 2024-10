Parco Caserta Sport Village, il “Summer Camp” si avvia alla conclusione. Venerdì 28 luglio la grande festa finale!

Oltre 40 giorni di sport, divertimento, amicizia e tanta energia. Tutto si riassume in queste quattro parole che sintetizzano perfettamente lo spirito della prima edizione del “Summer Camp” al Parco Caserta Sport Village.

Più di 200 piccoli iscritti hanno animato i 3 ettari di parco verde giocando semplicemente all’aria aperta in un luogo sicuro ed accogliente tra mille attività tra cui calcio a 5, freccette, tiro con l’arco, pallamano, mini volley, ed ancora danza, mini basket, pattinaggio, karate, nuoto e tanto altro, tutto in un unico posto.

#tuttoinununicoposto è stato proprio l’hashtag, ideato dallo staff del Parco Caserta Sport Village che ha scandito tempi e ritmo del “Summer Camp” per sottolineare l’importanza di poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio.

Il “Summer Camp” si avvia alla conclusione e per chiudere in allegria il primo campo estivo, la direzione ha voluto organizzare una grande festa finale.

Venerdì 28 luglio a partire dalle ore 17:00, presso il plesso C, pista di pattinaggio “Pino Labate”, tutti i partecipanti al campo estivo sono invitati al Parco Caserta Sport Village per il saluto finale e la consegna degli attestati e delle premiazioni.

Durante l’evento conclusivo saranno presentate tutte le attività rivolte ai bambini per la stagione 2017/2018 con offerte vantaggiose da non perdere e dimostrazioni pratiche per la prossima stagione.

Gli animatori e gli istruttori del Parco Caserta Sport Village, tutti qualificati, presenteranno, le numerose novità rivolte alle famiglie.

Sport, divertimento, amicizia ed energia dunque alla prima edizione del “Summer Camp”, che ha visto la partecipazione anche degli animatori dell’associazione “Lelefante”.

Al termine dell’evento sarà offerto abbondante zucchero filato per i più piccoli ed un rinfresco per i più adulti. Vi aspettiamo!

Vieni a trovarci venerdì 28 luglio alle ore 17:00 per la grande festa finale del #summercamp 2017! Riceverai un Voucher sconto del 10% per tutte le attività della prossima stagione!

#parcocaserta #tuttoinununicoposto #sceglilaprofessionalitá scegli #parcocasertasportvillage

Per info contatta il numero 0965.897520