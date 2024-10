Reggio, 20 anni del Parco commerciale Le Ninfee: grande festa all’Arena

Quale modo migliore di celebrare un importante traguardo se non con al fianco le persone che lo hanno reso possibile? E così il Parco commerciale Le Ninfee di Reggio Calabria ha deciso di chiamare a raccolta i cittadini, all’Arena dello Stretto Ciccio Franco in occasione del 20° anniversario di attività.

20 anni di Parco Le Ninfee: un evento da festeggiare

L’appuntamento è per lunedì 31 luglio, a partire dalle 20:30.

A “colorare” la serata, con il loro talento, ci penseranno i cabarettisti Gennaro Calabrese e Gianluca Fubelli ed il cantante Francesco Baccini. L’evento, organizzato in collaborazione con Studio 54 Network, vedrà anche la presenza di dj e speaker che animeranno la serata. Previsto il rilascio di gadget per i presenti e, infine, l’immancabile taglio della torta.

Un punto di riferimento per Reggio Calabria

Punto di riferimento per tutti i reggini, il Parco Le Ninfee è, a tutti gli effetti, un centro commerciale in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente, grazie alla presenza di tantissimi negozi. Presso il Parco Le Ninfee è infatti possibile trovare non solo il punto vendita Iper Coop, ma anche Animal Store, il negozio dedicato ai nostri amici animali, Seconda Via Outlet Store, il negozio d’abbigliamento delle grandi firme per uomo, donna e bambino e ancora le Profumerie Naima, Euronics La Via Lattea, Vodafone, TIM, la Bottega del Gelato e Kasanova.