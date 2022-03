Spiraglio di speranza per il parco Lineare Sud, Albanese: 'Entro luglio sarà finito'

Ci son state non poche difficoltà ma, alla fine, sembra esser stata finalmente individuata una fascia temporale per il completamento dei lavori al parco lineare sud di Reggio Calabria.

Un'opera tanto attesa dai cittadini che non vedono l'ora di poterne usufruire a 360° e che, da progetto, ha tutte le carte in regola per rivoltare un'area che, fino a poco tempo fa, viveva in totale stato di abbandono. Ad illustrare l'attuale stato dell'arte, ai microfoni di CityNow, è stato l'assessore con delega ai lavori pubblici, Rocco Albanese.

Una cosa è certa, secondo le parole dell'esponente della Giunta Brunetti, entro questa estate i reggini potranno usufruire a pieno titolo del parco.

"Sulla vicenda si sta un po' esagerando - ha affermato Albanese. Prima bisogna conoscere i fatti e raccontare la storia per intero. Il parco lineare sud non si trova in uno stato così disastroso, tant'è che ci stiamo avviando verso la conclusione dell'opera.

Molti non sanno, infatti, che il parco lineare sud, o per meglio dire la sua idea, nasce nel 1990 insieme al Decreto Reggio. L'opera è stata poi finanziata nel 2008 e realizzata solo in parte. Già in quell'occasione la figura scelta per il procedimento è stato il geometra, oggi architetto Cutrupi, che ha seguito passo passo l'opera.

Ci sono stati problemi, inizialmente, per i manufatti presenti nell'area del parco e, successivamente, per le demolizioni. Il finanziamento è stato anche bloccato per un periodo di tempo e, per poter andar avanti, il sindaco metropolitano ha dovuto utilizzare dei fondi speciali per lo sviluppo della città, investendo 3 milioni per il completamento".