Parco Lineare Sud, la denuncia dei residenti sul ‘ponte fantasma’

“Questo ponte è come la tela di Penelope, si fa, si disfa, si ritorna a fare e si ritorna a disfare”.

Lo hanno scritto, in un post su Facebook, i cittadini del Comitato di Quartiere Ferrovieri – Pescatori, segnalando un’anomalia riguardante l’ormai famoso “Ponte Calopinace” che dovrebbe collegare l’ultimo tratto del lungomare Falcomatà (zona Tempietto) al Parco Lineare Sud.

Un’opera annunciata negli anni, che ha visto, però, diversi stop. Eppure, qualche settimana fa, l’assessore delegato ai lavori pubblici aveva annunciato una timelime per mettere finalmente la parola “fine”, ad un’opera che da troppo tempo i cittadini attendono di veder ultimata.

Come vedete nella foto di questa settimana si nota che l’armatura della spalla sinistra è stata tolta. Per quale motivo è stata tolta? E addirittura nella spalla dx c’era già anche la casseratura che stava a significare che si era prossimi al getto del calcestruzzo. E invece tutto smontato, perché?Vorremmo capire!”.

Il Comitato di Quartiere prosegue ricordando che “già una volta, tempo fa, si era dovuto disfare il lavoro effettuato”.

“Si era parlato di errori di calcolo e di materiali inadeguati al progetto. Ma non si è mai saputo con esattezza il motivo. E adesso, mentre si annuncia il completamento a breve (31/10) dei lavori, in realtà si torna a disfare il lavoro. Cosa è successo? Errori progettuali? Errori di disposizioni delle armature? Altri motivi? Nessuno ne ha parlato. E non si vede l’ombra di un operaio”.