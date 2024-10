Parco Lineare Sud, un pugno nello stomaco: cantiere infinito e terra di nessuno – FOTO

Terra di nessuno e luogo senza tempo.

Passeggiare ‘abusivamente’ lungo il Parco Lineare Sud rappresenta un’esperienza unica che però sconsigliamo ai deboli di cuore. Da un lato la magia dello Stretto, dall’altro, lo squallore misto a desolazione e tristezza. Nonostante il paesaggio mozzafiato che lo Stretto offre, lo scenario naturale viene subito inquinato dalle opere abbandonate e degradate.

Ricorderete tutti la passeggiata di Giuseppe Falcomatà che attraversava ‘petto in fuori’ l’allora nuova opera (già diventata vecchia) e voluta fortemente dal padre Italo.

Dichiarava Falcomatà il 17 settembre del 2020. E ancora a marzo 2021 il primo cittadino:

“Giorno dopo giorno l’opera comincerà a prendere forma. Contiamo nei prossimi mesi di completare non solo il ponte, ma tutte le opere del nuovo fronte mare. Non è stato facile, per niente. Ma in queste cose, anche in queste cose, è fondamentale avere pazienza e determinazione. Fortunatamente abbiamo la testa dura e quando ci “fissiamo”…”.