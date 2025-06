Parco Lineare Sud, senso unico o doppia corsia? La proposta dei Comitati e l’orientamento del Comune

Parco Lineare Sud, in attesa della realizzazione ed ultimazione del ponte Calopinace, posizionate le famose travi, i comitati di quartiere puntano adesso all’ottenimento del doppio senso di marcia lungo l’intero tratto nuovo che costeggia la zona sud.

“Da quanto abbiamo appreso, il ponte del Calopinace, così come il Parco Lineare Sud diventerà a senso unico per volontà politica nonostante il progetto iniziale preveda il doppio senso di circolazione – spiega Filomena Malara, rappresentante del Comitato ‘Ferrovieri-Pescatori‘ – Per i residenti è fondamentale il doppio senso di marcia per non rimanere incastrati e sequestrati dai passaggi a livello che rimangono chiusi decine di volte al giorno a volte anche per 30 minuti. Attende mezz’ora quando si ha un’emergenza è una cosa che non auguro a nessuno”.