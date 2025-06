Ponte Calopinace, i comitati di quartiere: ‘Bene le travi, ma quando verrà consegnato alla città?’

“Attendiamo il ponte da più di 5 anni tra molte vicissitudini. Abbiamo sempre rimproverato all’amministrazione Falcomatà la mancanza di comunicazione – spiega Filomena Malara, rappresentante del comitato Ferrovieri-Pescatori – Avremmo voluto una comunicazione non finalizzata a fini elettorali. Se ci fosse stata un’informazione dettagliata dei lavori in questi anni, mese per mese, vera e neutrale, avremmo sofferto meno. Adesso al vice sindaco Brunetti chiediamo: quando verrà consegnato alla città il ponte Calopinace?”.

Nel corso dell’ultima puntata di Live Break, i due comitati di quartiere ‘Ferrovieri-Pescatori‘ e ‘Torre Lupo‘ hanno rivolto numerose domande al vice sindaco del Comune di Reggio Calabria lamentando problemi di comunicazione, oltre che evidenziando criticità dal punto di vista ambientale e di futura viabilità della nuova arteria del Parco Lineare Sud.

“Il varo delle travi rappresenta la prima fase dell’atto conclusivo della realizzazione del ponte – risponde Brunetti – Adesso si comincerà a completare il lavoro propedeutico alla transitabilità lavorando sul piano burocratico. Ragionevolmente adesso si prevede un lavoro di due tre mesi, prima di poterlo attraversare”.