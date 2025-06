Calopinace, Falcomatà: ‘Variamo le 7 travi del ‘ponticello’, si apre la parte finale del progetto’

“E’ un momento importante per la città grazie all’avanzamento di un’opera diventata famosa per tutte le problematiche connesse alla sua realizzazione a partire dal ritiro di un finanziamento regionale per la sua fattibilità e alla necessità di reperire nuove risorse”.

Il sindaco Falcomatà, questa mattina, nel corso del sopralluogo nell’area di cantiere del ponte Calopinace, ha evidenziato i motivi dei ritardi e le varie problematiche che hanno causato il rallentamento dell’iter.

“Il progetto è stato molto travagliato ma l’amministrazione comunale insieme ai suoi uffici ha dimostrato fermezza e soprattutto ha dimostrato di crederci, lavorando in silenzio, anche quando le critiche erano aspre e si faceva dell’ironia. Ricordo quando si parlava di ‘ponticello’. Oggi basta guardare le operazioni per capire quanto il ‘ponticello’ del Calopinace comporti un grande impegno di mezzi, materiali, gru e travi per la sua realizzazione. Oggi posiamo le prime travi e la posa in opera delle travi apre la parte finale del progetto. Siamo molto contenti e piano piano vediamo la luce per la conclusione dei lavori. Viene restituito ai cittadini un lungomare di circa 4 chilometri. Ringrazio tutte le persone che hanno messo la firma per la realizzazione dell’opera e che hanno provato a dare una spinta all’opera”.