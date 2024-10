Parco Lineare Sud, sopralluogo di Neri: ‘Tre scarichi a mare’ – FOTO

"Non bisogna prendere in giro i cittadini, men che meno quando ci va di mezzo la loro sicurezza e la loro salute, compresa quella dei più piccoli" le parole di Neri

Tra le innumerevoli incompiute di Reggio Calabria, c’è anche lui: il Parco Lineare Sud. A mostrare ai cittadini lo stato dell’arte, stavolta, è stato il consigliere leghista Armando Neri che, un lungo post su Facebook ha denunciato la situazione di degrado in cui versa l’area, allertando i reggini.

“Sono da poco tornato dal Parco Lineare Sud. Ci sono andato personalmente, per fare un sopralluogo, dopo le segnalazioni di molti cittadini. Da Palazzo San Giorgio sembra vogliano “inaugurare”, un taglio di nastro, ma si…giusto per dare la sensazione che qualcosa in questa estate si muova, che non è tutto fermo in stile Orchidea”.

Leggi anche

“Se lo fanno – prosegue il consigliere – sarà fatto in spregio alle reali condizioni in cui versa il cantiere e contro la sicurezza e la salute dei cittadini. Non portate i vostri bimbi a farci il bagno”.

“Un piede nella favola e l’altro nell’abisso” direbbe Coelho, ed è proprio questa la sensazione narrata da Neri:

“Nel naso – ha raccontato – ho il profumo della brezza marina mista ad una nauseabonda puzza di fogna, che non va via. Negli occhi ho la bellezza della nostra costa e dell’orizzonte, ma anche lo scempio di “stoccaggi” di detriti nascosti dietro reti verdi, come la polvere sotto i tappeti. Nelle orecchie ho le voci dei bimbi che corrono, ma anche l’apprensione delle mamme e dei papà che gridano “stai attento ai ferri!”, ferri a vista accanto alle giostrine.

La narrazione di Palazzo San Giorgio è quella consueta e recente: va tutto bene e si sta procedendo alla grande. La solita bugia che ultimamente va di moda, nulla di nuovo. In realtà, come potete vedere dalle foto che ho scattato personalmente poco fa, non va per nulla tutto bene e dispiace molto constatarlo, perché questo è un luogo che tutti vorremmo vedere finalmente a disposizione delle famiglie e dei cittadini. Fatevi un’idea”.

“Come si fa a dare quasi per pronto il Parco Lineare Sud quando ci sono almeno tre grandi e maleodoranti scarichi fognari che si riversano a mare, dalla Capannina verso nord, deturpando rovinosamente l’ambiente, il mare, la spiaggia…eppure sono facili da individuare, ve lo assicuro, sono a circa 100 metri l’uno dall’altro, uno è addirittura alla fine della passerella. Ma come si fa a fare finta che non esistano o che siano un problema da poco? Non fate il bagno lì, rischiate la salute”.

E poi ancora:

“Teloni verdi che nascondono rifiuti e materiali di risulta. Per di più, a ridosso delle case, con gli abitanti costretti a subire disagi di ogni tipo e danni alla salute a causa di questo tanto improvvisato quanto perdurante “stoccaggio”, malcelato peraltro. Insomma, si mette la polvere sotto il tappeto. C’è pure un estintore. Ferri e altri detriti a ridosso dell’area delle giostrine, dove giocano i bimbi, pericolosissimo. a ridosso della strada e…delle strisce pedonali nella zona di fine cantiere.

Molti tratti di spiaggia con erbacce, rifiuti, vetri di bottiglia, plastiche taglienti, etc.

Poi, l’immancabile (e mancante) ponte sul Calopinace, ormai diventato un mito da tramandare.

Non bisogna prendere in giro i cittadini, men che meno quando ci va di mezzo la loro sicurezza e la loro salute, compresa quella dei più piccoli”.